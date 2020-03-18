السلطات الكويتية تحذر مواطنيها من تشغيل عمالة منزلية بسبب كورونا

حذرت السلطات الكويتية مواطنيها والمقيمين في البلاد، من استخدام وتشغيل العمالة المنزلية بنظام الساعات، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.





وقال الوكيل المساعد لشؤون الإقامة في وزارة الداخلية، اللواء طلال معرفي، في تغريدة على موقع "تويتر": "إن مخالطة المواطنين والمقيمين لهذه العمالة، يعرضهم للمشاكل الصحية ونقل فيروس كورونا المستجد لهم ولأسرهم، لاحتمال اختلاط هذه العمالة بأشخاص مصابين بالفيروس".





وشدد معرفي على ضرورة الالتزام بالأوامر الرسمية، والإبلاغ عن هذه العمالة المخالفة التي تعمل لساعات محددة.



