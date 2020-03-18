في مثل هذا اليوم.. كريستيانو يصل للهاتريك رقم 50

نجح البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق ريال مدريد السابق في مثل هذا اليوم من موسمين أن يسجل الهاتريك رقم 50 له في مسيرته الكروية مع الأندية والمنتخبات.





وسجل رونالدو الهاتريك أمام فريق جيرونا الإسباني وسجل رونالدو "سوبر هاتريك" للميرنجي في شباك جيرونا في الدقائق 11 و48 و64و91 في المباراة التي انتهت بفوز الملكي بنتيجة 6-3 وقتها بالجولة 29 من الدوري الإسباني الممتاز.



