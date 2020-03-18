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رياضة

في مثل هذا اليوم.. كريستيانو يصل للهاتريك رقم 50

الأربعاء 18/مارس/2020 - 04:51 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
نجح البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق ريال مدريد السابق في مثل هذا اليوم من موسمين أن يسجل الهاتريك رقم 50 له في مسيرته الكروية مع الأندية والمنتخبات.

وسجل رونالدو الهاتريك أمام فريق جيرونا الإسباني وسجل رونالدو "سوبر هاتريك" للميرنجي في شباك جيرونا في الدقائق 11 و48 و64و91 في المباراة التي انتهت بفوز الملكي بنتيجة 6-3 وقتها بالجولة 29 من الدوري الإسباني الممتاز. 

ويعد كريستيانو رونالد أحد اهم لاعبي فريق ريال مدريد في آخر عقدين حيث استطاع أن يحطم جميع الأرقام القياسية مع الفريق الملكي بتحقيقه ل16 لقبا مع الفريق الملكي وكان أهمها التتويج بأربعة ألقاب لدوري الأبطال.
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