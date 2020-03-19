بأكثر من 5 مليارات جنيه.. استثمارات سعودية جديدة في مصر.. ومشروعات تنموية وزراعية وتصنيعية بالعاصمة الإدارية والسادات

وضع مصر الأمني والاقتصادي يشجع الشركات السعودية على العمل بها

استثمار 5 مليارات جنيه في أنشطة متنوعة بالسوق المصرية خلال 3 سنوات

تشهد مصر إقبالا كبيرا من المستثمرين العرب والأجانب على بدء العمل بها، بسبب مميزات الموقع والسوق التجارى الكبير الذى يتجاوز عدد المستهلكين به 100 مليون شخص، بخلاف توافر الأيدى العاملة بشكل كبير وبتكلفة معقولة ، وكذا وتوافر مساحات كبيرة من الأراضى المتميزة للأنشطة الاقتصادية المختلفة.

وكشف المهندس سالم السديسي، عضو مجلس إدارة التعمير العربية للتنمية والاستثمار، أن هيكل مؤسسي شركة التعمير لديه خبرة تمتد لأكثر من 25 عام بالعمل بالسوق السعودية تمكنوا خلالها من تحقيق نجاحات في قطاع المقاولات والإنشاءات والاستثمار العقاري، لتأتي مرحلة نقل تلك الخبرات لأسواق خارجية.





وتابع السديسي، أن الجانب السعودى اختار مصر لتنفيذ تلك الاستثمارات لما تمتلكه من مكانة مميزة ووضع اقتصادي وسياسي وأمني يشجع أي مستثمر على التواجد بها حاليا.





وأكد أن تنفيذ مصر لـ14 مدينة جديدة بالتوازي مع بعضها البعض يعكس رؤية قوية للتنمية الشاملة وكذلك استراتيجية لتحقيق نهضة اقتصادية شاملة وتنشيط الاستثمارات المحلية والأجنبية وتشجيع ضخها في أنشطة اقتصادية مختلفة، لافتا إلى أن شركة التعمير لديها استثمارات متنوعة في السوق المصرية.





وتابع : "ستبدأ الشركة بمشروع بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى تعد قبلة الاستثمار العقارى بالسوق المصرى، كما ندرس فرص استثمارية بالعين السخنة والساحل الشمالى وجارى التفاوض على قطعة أرض بمساحة 102 فدان تقريبا.





وقال عضو مجلس إدارة الشركة العربية للتعمير، والتى بدأت نشاطها لأول مرة بالسوق المصرى بعد نجاحها بالسعودية، موضحا أنه من المستهدف ضخ استثمارات بقيمة 5 مليارات جنيه فى مصر خلال الـــ3 سنوات المقبلة.





وأضاف السديسي فى تصريحات لـــ"صدى البلد"، أنه سيتم البدء باستثمار زراعي عبارة عن 1000 فدان في منطقة الواحات منزرعة بالنخيل ومن المقرر تصدير منتجاتها من التمور خارج مصر قبل نهاية العام الجاري، بالإضافة لمصنعين في مدينة السادات، وهي الاستثمارات التي تخطط الشركة إلى زيادتها في مصر الفترة المقبلة.





وأوضح أن هذه الأنشطة بخلاف الاستثمار العقارى الذي ستبدأ الشركة فيه بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة تجعل البيئة الاستثمارية العقارية شبيهة بما يحدث في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تعد ملتقى لاستثمارات عالمية في القطاع العقاري نظرا لوجود مدن جديدة متعددة يتم تنفيذها بالتوازي في مختلف أنحاء الجمهورية.





وأكد أن قرار دخول السوق المصرى جاء مدفوعا بحراك ونشاط اقتصادي قوي في مصر وعائد استثماري متميز.





وأوضح أن الخريطة الاستثمارية لمصر حاليا تتميز بسمات عديدة من أهمها حجم التيسيرات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين المحليين والأجانب فمن المتوقع أن تتطور هذه التيسيرات ليتم الإعتماد بصورة أكبر على نظام الحكومة الذكية في إنهاء أوراق المستثمرين بسرعة كبيرة، موضحا أن اللحاق بركب التطور التكنولوجي العالمي ودخوله لكل المجالات يدعم أي نهضة اقتصادية أو عمرانية لمصر.