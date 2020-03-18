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برلمان

بعد إعلان البنك المركزي.. برلماني: مبادرة إسقاط القضايا لن تشمل جميع المتعثرين

الأربعاء 18/مارس/2020 - 04:42 م
بنوك
بنوك
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أحمد أيمن

قال النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن مبادرة البنك المركزي بإسقاط القضايا عن المتعثرين والتنازل عن 10 مليارات جنيه لا تشمل جميع المتعثرين، بل تشمل من تعثروا عن سداد مبالغ صغيرة أو متوسطة وليست المبالغ الضخمة، كما سيتم إسقاط عوائد من سددوا 50% من أقساطهم في سبتمبر 2019.


وأوضح السيد في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المبادرة تتواكب مع إجراءات الحكومة وتوجهات الرئيس السيسي لدعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات كورونا، منوها إلى إقرار البرلمان - الشهر الماضي- لقانون إنهاء المنازعات الضريبية وذلك لمنح الممولين فرصة لتسديد ضرائبهم مع إسقاط العوائد والقضايا الخاصة بهذه الأقساط.


وأشار النائب إلى أن هذه المبادرات والقوانين تسعى لضمان حق الدولة في حصيلتها الضريبية، بما لا يضر الممول أو رجل الأعمال في مواصلة نشاطه ومشروعاته، بل ومساعدته على الخروج من عثرته ودعمه خاصة خلال الفترة الحالية.


كان البنك المركزي المصري أطلق مبادرة جديدة، أمس الثلاثاء، بشأن عملاء الأفراد غير المنتظمين حتى 30 سبتمبر 2019، البالغ إجمالي مديونياتهم غير المنتظمة لدى جميع البنوك أقل من مليون جنيه (بدون البـطاقـات الائتمانـيـة).


ويتم بموجب تلك المبادرة إسقاط جميع العوائد المتراكمة بعد التعثر والتنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة بين البنك والعميل لدى المحاكم فور الاتفاق على شروط السداد، بالإضافة إلى إلغاء حظر التعامل معهم وتحرير الضمانات والرهون الخاصة بتلك المديونيات عند قيام العميل بسداد نسبة 50% من صافي رصيد المديونية بدون العوائد المهمشة خلال الفترة حتى 31 مارس 2021، عـلاوة عـلى اســتفادة العمـلاء الذيـن قـامـوا بالسداد قـبـل 30 سبتمبر 2019 بذات شروط المبادرة.


ومن المتوقع استفادة نحو 940 ألف عميل من المبادرة (منهم نحو 200 ألف عميل متخذ ضدهم إجراءات قضائية)، بحيث يتم إسقاط استحقاقات يقدر إجماليها بحوالي 10 مليارات جنيه منها 4,3 مليار جنيه عوائد مهمشة.

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