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أخبار البلد

أهم الأخبار..الرئيس يوجه بـ الاستثمار الأمثل للتمويل المقدم من الشركاء الدوليين..والحكومة تواجه شائعات الحظر والزلزال

الأربعاء 18/مارس/2020 - 04:39 م
الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسى
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محمد زهير
نشر موقع "صدى البلد"، عددا من الأخبار والموضوعات الهامة على مدار الساعات الماضية ، نستعرضها من خلال التقرير التالي :


اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.


زار السفير أبو بكر حفني، مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، مطلع الأسبوع الجاري ولمدة يومين، كلا من جمهورية الصومال الفيدرالية وجمهورية جيبوتي.


قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن هناك بعض الشائعات التي ترددت بين المواطنين حول وقوع زلزال كبير غدا الخميس، وأخرى ترددت عن زلزال سيحدث فى مناطق العياط، اطسا، اهناسيا من خلال مكبرات الصوت فى مساجد تلك المناطق وحث المواطنين على الخروج من البيوت إلى الزراعات.


كشف موقع صدى البلد الاخباري حقيقة عدد من الشائعات التي تم تداولها اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي في ظل مواجهة الدولة فيروس كورونا وتنبيه المواطنين من تصديق الشائعات.


قررت وزارة الداخلية تعليق استخراج وتجديد رخص قيادة المركبات بجميع وحدات المرور إعتبارًا من يوم الخميس الموافق 19 مارس الجارى وحتى يوم الخميس 16 إبريل 2020.


أعلنت السلطات الإسرائيلية تسجيل أكبر عدد إصابة بفيروس كورونا في يوم واحد. وقالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إن عدد الإصابات وصل إلى 433 حالة.


 أعلنت الحكومة الماليزية ، اليوم /الأربعاء / تسجيل 117 إصابة جديدة بفيروس "كورونا " المستجد ("كوفيد-19) ، لترتفع الحصيلة الإجمالية للمصابين بالوباء في البلاد إلى 790 حالة.
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