محافظ البحيرة: الانتهاء من ترميم مسجد المحلي الأثري برشيد العام القادم

وجه اللواء هشام آمنة – محافظ البحيرة بضرورة تكثيف الأعمال الجارية للانتهاء من مشروع تطوير وتنمية مدينة رشيد الأثرية ووضع خطة وبرنامج زمنى لتنفيذ أعمال تطوير وترميم المساجد والبيوت الأثرية بالمدينة بالتوازي مع إنشاء مدينة رشيد الجديدة .





جاء ذلك فى إطار زيارته التفقدية اليوم الأربعاء بمركز ومدينة رشيد ومتابعته على أرض الواقع للأعمال الجارية لترميم مسجد المحلى الأثري بمدينة رشيد

أكد المحافظ أن نسبة تنفيذ الأعمال بالمسجد بلغت حتى الآن 50 % و تقدر التكاليف المبدئية لأعمال الترميم والتطوير 70 مليون جنيه ومن المقرر افتتاحه فى أكتوبر 2021





فيما أعلن المهندس الشيخ مصطفي إسماعيل أبو العينين- مدير مشروعات تطوير رشيد والمكلف بمتابعة إستئناف العمل بالمسجد عن الانتهاء من أعمال الترميم الدقيق للمنبر وكرسي المقرئ و أعمال تجارة الأبواب والشبابيك وخرط الزجاج والمصاريع بالإضافة الي فك الجوسك والشمعة والمقرنسات الخاصة بـ المئذنة بالإضافة إلى فك واعادة بناء القبة وجار أعمال البياض لها.





وأشار إلى الانتهاء من أعمال الأساسات لدورات المياه والسور وحوائط السند وتم فك عدد 6 أعمدة أثرية وتوريد عدد 6 أعمدة جرانيت كرارة إيطالى علما بأنه سيتم تغير عدد ۳۷ عمود باخر جديد بالإضافة إلى أعمال التنظيف الكيميائى لباقى الأعمدة تم فك عدد 4 بوابات وإعادة بنائهم مرة أخرى وهو ثانى أكبر المساجد بعد مسجد زغلول بمساحة 2300 متر.



