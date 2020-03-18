AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ البحيرة: الانتهاء من ترميم مسجد المحلي الأثري برشيد العام القادم

الأربعاء 18/مارس/2020 - 04:50 م
ترميم المسجد
ترميم المسجد
Advertisements
جمالات الدمنهوري
وجه اللواء هشام آمنة – محافظ البحيرة بضرورة تكثيف الأعمال الجارية للانتهاء من مشروع تطوير وتنمية مدينة رشيد الأثرية ووضع خطة وبرنامج زمنى لتنفيذ أعمال تطوير وترميم  المساجد والبيوت الأثرية بالمدينة  بالتوازي مع إنشاء مدينة رشيد الجديدة .

 جاء ذلك فى إطار زيارته التفقدية اليوم الأربعاء بمركز ومدينة رشيد ومتابعته على أرض الواقع للأعمال الجارية لترميم مسجد المحلى الأثري بمدينة رشيد  
 
أكد المحافظ  أن نسبة تنفيذ الأعمال بالمسجد بلغت حتى الآن 50 % و تقدر التكاليف المبدئية لأعمال الترميم والتطوير 70 مليون جنيه  ومن المقرر افتتاحه فى أكتوبر 2021

 فيما أعلن المهندس  الشيخ مصطفي إسماعيل أبو العينين- مدير مشروعات تطوير رشيد والمكلف بمتابعة إستئناف العمل بالمسجد عن الانتهاء من أعمال الترميم الدقيق للمنبر وكرسي المقرئ و أعمال تجارة الأبواب والشبابيك وخرط الزجاج والمصاريع بالإضافة الي فك الجوسك والشمعة والمقرنسات الخاصة بـ المئذنة بالإضافة إلى فك واعادة بناء القبة وجار أعمال البياض لها.

 وأشار إلى الانتهاء من أعمال الأساسات لدورات المياه والسور وحوائط السند وتم فك عدد 6 أعمدة أثرية وتوريد عدد 6 أعمدة جرانيت كرارة إيطالى علما بأنه سيتم تغير عدد ۳۷ عمود باخر جديد بالإضافة إلى أعمال التنظيف الكيميائى لباقى الأعمدة تم فك عدد 4 بوابات وإعادة بنائهم مرة أخرى وهو ثانى أكبر المساجد بعد مسجد زغلول بمساحة 2300 متر.

وتجدر الإشارة إلى أن المسجد يقع وسط مدينة رشيد ويضم 4 مداخل رئيسية وهو  يعد ثاني أكبر المساجد بعد مسجد زغلول على مساحة 2300 متر  وتم البدء فى تنفيذ أعمال ترميم المسجد عام 2008م ثم توقفت الأعمال أثناء الثورة وتم استئنافها  مرة أخرى بالتنسيق مع الجهات المعنية وزارة الآثار - وزارة الأوقاف .
 
محافظ البحيرة: الانتهاء من ترميم مسجد المحلي الأثري برشيد العام القادم
محافظ البحيرة: الانتهاء من ترميم مسجد المحلي الأثري برشيد العام القادم
محافظ البحيرة: الانتهاء من ترميم مسجد المحلي الأثري برشيد العام القادم
محافظ البحيرة: الانتهاء من ترميم مسجد المحلي الأثري برشيد العام القادم
محافظ البحيرة: الانتهاء من ترميم مسجد المحلي الأثري برشيد العام القادم
محافظ البحيرة: الانتهاء من ترميم مسجد المحلي الأثري برشيد العام القادم
محافظ البحيرة: الانتهاء من ترميم مسجد المحلي الأثري برشيد العام القادم
محافظ البحيرة: الانتهاء من ترميم مسجد المحلي الأثري برشيد العام القادم
محافظ البحيرة: الانتهاء من ترميم مسجد المحلي الأثري برشيد العام القادم
محافظ البحيرة: الانتهاء من ترميم مسجد المحلي الأثري برشيد العام القادم
محافظ البحيرة: الانتهاء من ترميم مسجد المحلي الأثري برشيد العام القادم
محافظ البحيرة: الانتهاء من ترميم مسجد المحلي الأثري برشيد العام القادم
محافظ البحيرة: الانتهاء من ترميم مسجد المحلي الأثري برشيد العام القادم
محافظ البحيرة: الانتهاء من ترميم مسجد المحلي الأثري برشيد العام القادم
محافظ البحيرة: الانتهاء من ترميم مسجد المحلي الأثري برشيد العام القادم
محافظ البحيرة: الانتهاء من ترميم مسجد المحلي الأثري برشيد العام القادم
محافظ البحيرة: الانتهاء من ترميم مسجد المحلي الأثري برشيد العام القادم
محافظ البحيرة: الانتهاء من ترميم مسجد المحلي الأثري برشيد العام القادم
محافظ البحيرة: الانتهاء من ترميم مسجد المحلي الأثري برشيد العام القادم
محافظ البحيرة: الانتهاء من ترميم مسجد المحلي الأثري برشيد العام القادم
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أنشأه أمير اللواء السلطاني.. حكاية جامع الفتح الملكي الذي تفتتحه الآثار اليوم.. صور

من القاهرة إلى الإسكندرية.. التفاصيل الكاملة لافتتاح مسجد وكنيسة ومعبد يهودي.. والعناني: رسالة محبة وتسامح من أرض الحضارات.. صور

تأكيدا على رسالة التسامح الديني.. وزير الآثار يفتتح مسجدا بالقاهرة ومعبدا يهوديا بالإسكندرية ويزور الكنيسة القبطية .. العناني: هذه هي مصر| شاهد

خط طيران وترميم الظاهر.. تفاصيل لقاء وزير السياحة والآثار وسفير كازاخستان

وزير السياحة وسفير كازاخستان يبحثان مقترح تشغيل خط طيران مباشر بين البلدين

ترشيحاتنا

فى زمن الكورونا.. ممنوع منعًا باتًا تناول الفسيخ والرنجة لهذا السبب.. فيديو

أخبار الرياضة| صلاح لم يتبرع لمكافحة كورونا.. مفاجأة بشأن الخطيب.. عروض الدوري الإنجليزي تنهال على نجم الزمالك

لماذا ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 18-3-2020

ظرف استثنائى..التعليم العالي تكشف حقيقة تأجيل الامتحانات.. فيديو

حملات تطهير وتعقيم الفنادق والمنشآت السياحية بـ الغردقة والأقصر

شاهد.. إطلالة دينا الشربيني فى عيد ميلادها

AdvertisementS

حقيقة تعرض مصر لزلزال كبير غدا.. شاهد

لا كورونا بعد اليوم؟..الصحة تكشف مفاجأة بشأن الحجر الصحي..فيديو

الداخلية : تعليق إستخراج وتجديد رخص قيادة وتسيير السيارات .. خلال هذه الفترة

بشرى سارة.. فرنسا تعلن التوصل لعلاج لـ كورونا ومتوفر فى مصر بسعر رخيص

هل دخلت أسوان الحجر الصحي .. المحافظ يكشف الحقيقة

هل نهاية العالم تقترب.. هكذا رد المعهد الفلكي على ما ستتعرض له مصر بعد كورونا من زلازل وأشعة كونية.. واصطدام كويكب بالأرض نهاية أبريل

مجدي عبد الغني يفجر مفاجأة بشأن محمود الخطيب.. فيديو

حقيقة عزل مدينة شرم الشيخ بسبب فيروس كورونا (القصة الكاملة)

منهم حالات عائدة من العمرة.. فحص 106 حالات يشتبه في إصابتها بـ كورونا

قرار جديد من التعليم للتخفيف على طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

فى زمن الكورونا.. ممنوع منعًا باتًا تناول الفسيخ والرنجة لهذا السبب.. فيديو

لمواجهة كورونا.. التموين: استخراج بدل الفاقد والتالف من موقع دعم مصر وإلغاء الحوالة البريدية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأرقام.. أيهما صحي أكثر.. التوست الأسمر أم الأبيض؟

بمواصفات خيالية.. هيونداي تكشف عن ألنترا 2021

كارثة.. خلط الكحول مع الكلور ينتج عنه غاز سام