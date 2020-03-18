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محافظات

لتطوير المدينة.. محافظ أسوان يلتقي أعضاء غرفة الشركات السياحية.. صور

الأربعاء 18/مارس/2020 - 05:36 م
محافظ اسوان
محافظ اسوان
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شاذلى عبد الفتاح

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأعضاء غرفة شركات السياحة ووكلاء السفر بأسوان، بحضور اللواء محمد خالد نائب مدير أمن أسوان، والعميد علاء رماح رئيس أركان القطاع العسكرى وخيرى محمد رئيس الغرفة، بجانب مديرى المرور وشرطة ومكتب السياحة والمحميات الطبيعة والهيئة العامة للطرق والكبارى والتخطيط العمرانى، بالإضافة لرئيس مدينة أسوان من أجل النهوض بصناعة السياحة خلال الفترة المقبلة.


وأعطى اللواء أشرف عطيه، خلال اللقاء، توجيهاته لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان والتخطيط العمرانى بالتنسيق مع الجهات المعنية لدراسة مطلب غرفة شركات السياحة بشأن تخصيص موقع لإقامة مكتب خاص بالغرفة فى بداية إنطلاق الرحلات السياحية المتجهة من أسوان إلى أبو سمبل، وأيضًا موقع أخر بمنطقة أبو الريش بالطريق الزراعى الشرقى لتسهيل إجراءات إصدار التصاريح الخاصة بهذه الرحلات.


وكلف المحافظ بقيام لجنة برئاسة رئيس المدينة وعضوية المرور والكهرباء وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والتخطيط العمرانى لإعداد دراسة جيدة ومتكاملة بشأن إعادة تخصيص مساحات من الأراضى بالمنطقة الصناعية للشركات السياحية لإقامة جراجات حضارية لإستيعاب الحافلات السياحية المختلفة باعتبار ذلك مصلحة واحدة مشتركة.


وأكد أشرف عطية أن ذلك يتوازى مع جهود المحافظة لتنفيذ أعمال التطوير والتجميل وإيجاد حلول غير تقليدية للاختناقات المرورية من خلال تحويل حديقة درة النيل إلى متنزه عالمى يتضمن إنشاء باركنج أسفل هذا المنتزه لاستيعاب حوالى 300 سيارة على مساحة 10 ألاف م2.


ووجه محافظ أسوان إلى ضرورة الحفاظ على الواجهة الجمالية والحضارية للبر الغربى المطل على صفحة نهر النيل الخالد وإعداد دراسة متناسقة لتكون منطقة مضافة للحركة السياحية، مع قيام لجنة الإستثمار بالمحافظة بعرض جميع الفرص الاستثمارية على أعضاء غرفة شركات السياحة لإتاحة الفرصة أمام المستثمرين الجادين لإقامة مشروعات استثمارية جديدة تساهم بدورها فى توفير فرص عمل حقيقة للشباب.


وفى نهاية اللقاء وجه أعضاء الغرفة شكرهم لمحافظ أسوان على كل ما يقوم به من جهود والأجهزة المعاونة له بفكر ورؤية جديدة للنهوض بالمحافظة وتجميلها لتكون فى أبهى صورها أمام ضيوفها وزائريها ، وأيضًا لإتاحة الفرصة لهم لعرض مطالبهم ومقترحاتهم بشفافية ومصارحة كاملة بما سيعود بالخير على عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية .


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لتطوير المدينة.. محافظ أسوان يلتقي أعضاء غرفة الشركات السياحية.. صور
لتطوير المدينة.. محافظ أسوان يلتقي أعضاء غرفة الشركات السياحية.. صور
لتطوير المدينة.. محافظ أسوان يلتقي أعضاء غرفة الشركات السياحية.. صور
لتطوير المدينة.. محافظ أسوان يلتقي أعضاء غرفة الشركات السياحية.. صور
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