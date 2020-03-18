AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

حياة المواطن أهم.. خسائر 100% بعد إغلاق دور العرض.. هشام عبد الخالق: نتخذ إجراءات بشأن شروط التعاقد مع المولات.. لؤي عبد الله: التأثير ليس داخليا فقط

الأربعاء 18/مارس/2020 - 08:00 م
سينما
سينما
Advertisements
أحمد إبراهيم
بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بإغلاق دور العرض وتعليق العروض المسرحية...
-هشام عبد الخالق: 
خسائر 100% بعد إغلاق دور العرض
- لؤى عبد الله: 
قرار غلق دور العرض طبيعى فى ظل انتشار فيروس كورونا

أصدر أمس، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قرارا بتعليق العروض التي تقام في دور السينما والمسارح، أيا كانت تبعيتها، كإجراء احترازي في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة ووقف التجمعات العامة نتيجة لتهديد فيروس كورونا المستجد وهذا القرار نابع من المصلحة العامة للمواطنين رغم الخسائر المادية التى تتكبدها السينما. 

نرصد آراء المنتجين ومدى الخسائر التى تتعرض لها السينما، وتأثير ذلك على الأفلام التى كان من المقرر عرضها فى الفترة المقبلة وتحديدا موسم الصيف.

خسارة كبيرة 

يرى المنتج هشام عبد الخالق نائب رئيس غرفة صناعة السينما، أن قرار رئيس الورزاء باغلاق دور العرض امر حتمى وتم تنفيذه منذ صدوره وهو امر صحى وإيجابى خاصة مع انتشار فيروس كورونا وان كانت اجتمعت غرفة صناعة السينما قبل صدرو قرار رئيس الوزراء وتوصلت الى حل لتخفيض عدد المشاهدين الى 25 % فقط لكن قرار رئيس الوزراء يجبّ كل هذه القرارات. 

وأضاف هشام عبد الخالق قائلا: نقوم حاليا ببعض الاجراءات الخاصة بالموظفين وشروط التعاقد مع المولات التى يعد ذلك بالنسبة لها خسارة كبيرة كما هو الحال بالنسبة لنا وتقرر ان يتم تخفيض التعاقد مع مساعدة الهيئات الحكومية لنا من خلال تخفيض الكهرباء والضرائب وغيرها لحين عودة النشاط مرة اخرى املا فى تقليل الخسائر التى نتكبدها جراء انتشار هذا الفيروس. 

وأوضح هشام عبد الخالق: حاليا الخسارة اصبحت 100 % كما أنها تتسبب فى خسارة لبعض الافلام التى كان من المقرر ان تعرض فى السينما وتحديدا بموسم الصيف وعيد الفطر وبالتالى تقرر تأجيل جميع الأفلام من العرض لحين اشعار اخر. 

خسارة ولكن
 
اما المنتج لؤى عبد الله فيرى ان قرار غلق دور العرض امر طبيعى فى ظل انتشار فيروس كورونا وهو القرار الذى شهدته جميع دور العرض فى العالم كله وبالتالى فان الخسارة على الجميع وليست على مصر فقط كما ان الاهم صحة الانسان ومصلحة المواطن عن اى شيء اخر. 

وأضاف لؤى: "بالتأكيد هناك خسائر مادية جسيمة تتكبدها الصناعة بشكل عام، لكن أن هذا الأمر عارض ويشمل دول العالم، وبالتالى حياة وروح الإنسان أهم بكثير من أى شيئا اخر، ولا يمكن حصر الخسائر التى تتكبدها السينما فى الفترة الحالية، ولكن الخسائر تطول أمور كثيره منها أيضا عرض أفلام جديدة فليس هناك أعمال يمكن أن يتم عرضها فى الفترة المقبلة قبل أن يتم وضع حلول جزرية، وبالتالى تم ارجاء فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" الذى يقوم ببطولته كريم عبد العزيز وماجد الكدوانى ودينا الشربينى وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى، وكان من المقرر أن يتم عرضه فى الموسم المقبل إلا أننا فى ظل هذه الظروف لا يمكن ان نجازف به.  

وقال سيد فتحى مدير غرفة صناعة السينما إن قرار رئيس الوزراء تم تنفيذه وهو امر طبيعى فى ظل حالة الهلع التى تشهدها البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا وبالتاكيد هناك خسائر كبيرة ولا يمكن حصرها فى الفترة الحالية الا بعد انتهاء الكبوة التى تعيشها والقضاء تماما على الفيروس. 

وأضاف سيد فتحى: تقوم الغرفة حاليا باتخاذ الاجراءات الخاصة بالتعاقدات مع المولات والموظفين من اجل تقليل الخسائر وهو امر يحتاج الى وقت.                    
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كورونا يطفئ أضواء السينما.. تأجيل حفلات ومهرجانات وخسائر مادية ضخمة

كورونا يطفئ أضواء السينما.. تأجيل مهرجان البحر الأحمر وأنباء عن إرجاء "كان" .. خسائر بالمليارات تتكبدها الشاشة الكبيرة

آخرها الدوري الإنجليزي.. تعرف على أبرز الدوريات التي تم تعليقها بسبب كورونا

مع السماح للسائحين باستكمال برامجهم .. الحكومة تواجه كورونا بتعليق حركة الطيران في المطارات المصرية من ظهر الخميس المقبل حتى 31 مارس وتخفيض عدد العاملين في المصالح الحكومية

قرار هام من غرفة صناعة السينما للحد من انتشار فيروس كورونا

هشام عبد الخالق يرد على مطالب إغلاق دور العرض

ترشيحاتنا

قرار جديد من التعليم للتخفيف على طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

جشع وإجرام.. هجوم عنيف من مرتضى منصور على التجار ومروجى الشائعات.. شاهد

اخبار الرياضة.. مفاجأة عن الخطيب.. و رمضان صبحى خارج الأهلى نهاية الموسم

كاف بصدد اتخاذ قرار حاسم بشأن مباريات نصف نهائي دوري الأبطال والكونفيدرالية

المتحدث العسكري يكشف حقيقة خروج مروحيات عسكرية لرش مبيدات ..فيديو

الأعراض وحدها لا تكفي.. كيف تكتشف إصابتك بفيروس كورونا؟

AdvertisementS

الصحة تؤكد:ليس لدينا بؤرة لفيروس كورونا في مصر..فيديو

هل نهاية العالم تقترب.. هكذا رد المعهد الفلكي على ما ستتعرض له مصر بعد كورونا من زلازل وأشعة كونية.. واصطدام كويكب بالأرض نهاية أبريل

الدولار يقفز لأعلى سعر له منذ 3 سنوات بسبب كورونا.. تفاصيل

مصادر سرية في أمريكا تعلن أنباء خطيرة عن كورونا

تقدمنا فى إنتاج مصل كورونا.. ترامب: أمريكا تخوض حربا ضد عدو شرس

كل واحد يخليه في بلده.. وزير الإعلام: قطر بها أكبر نسبة مصابين بفيروس كورونا

هل دخلت أسوان الحجر الصحي .. المحافظ يكشف الحقيقة

الداخلية: تعليق استخراج وتجديد رخص قيادة وتسيير السيارات.. خلال هذه الفترة

قرار جديد من التعليم للتخفيف على طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

الصحة العالمية: لا يوجد علاج معتمد لفيروس كورونا حتى الآن.. فيديو

المتحدث العسكري : خطة شاملة للمنشآت العامة لمنع تكدسات المواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا .. فيديو

حقيقة عزل مدينة شرم الشيخ بسبب فيروس كورونا (القصة الكاملة)

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على موعد طرح سكودا أوكتافيا الجديدة في السوق المصري

في شهر واحد.. مشروب يعالج قرحة المعدة

بـ ماكياج جذاب.. هبة مجدى تستعرض جمالها فى أحدث ظهور .. شاهد