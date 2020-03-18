حياة المواطن أهم.. خسائر 100% بعد إغلاق دور العرض.. هشام عبد الخالق: نتخذ إجراءات بشأن شروط التعاقد مع المولات.. لؤي عبد الله: التأثير ليس داخليا فقط

بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بإغلاق دور العرض وتعليق العروض المسرحية...

-هشام عبد الخالق:

خسائر 100% بعد إغلاق دور العرض

- لؤى عبد الله: قرار غلق دور العرض طبيعى فى ظل انتشار فيروس كورونا



أصدر أمس، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قرارا بتعليق العروض التي تقام في دور السينما والمسارح، أيا كانت تبعيتها، كإجراء احترازي في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة ووقف التجمعات العامة نتيجة لتهديد فيروس كورونا المستجد وهذا القرار نابع من المصلحة العامة للمواطنين رغم الخسائر المادية التى تتكبدها السينما.





نرصد آراء المنتجين ومدى الخسائر التى تتعرض لها السينما، وتأثير ذلك على الأفلام التى كان من المقرر عرضها فى الفترة المقبلة وتحديدا موسم الصيف.





خسارة كبيرة





يرى المنتج هشام عبد الخالق نائب رئيس غرفة صناعة السينما، أن قرار رئيس الورزاء باغلاق دور العرض امر حتمى وتم تنفيذه منذ صدوره وهو امر صحى وإيجابى خاصة مع انتشار فيروس كورونا وان كانت اجتمعت غرفة صناعة السينما قبل صدرو قرار رئيس الوزراء وتوصلت الى حل لتخفيض عدد المشاهدين الى 25 % فقط لكن قرار رئيس الوزراء يجبّ كل هذه القرارات.





وأضاف هشام عبد الخالق قائلا: نقوم حاليا ببعض الاجراءات الخاصة بالموظفين وشروط التعاقد مع المولات التى يعد ذلك بالنسبة لها خسارة كبيرة كما هو الحال بالنسبة لنا وتقرر ان يتم تخفيض التعاقد مع مساعدة الهيئات الحكومية لنا من خلال تخفيض الكهرباء والضرائب وغيرها لحين عودة النشاط مرة اخرى املا فى تقليل الخسائر التى نتكبدها جراء انتشار هذا الفيروس.





وأوضح هشام عبد الخالق: حاليا الخسارة اصبحت 100 % كما أنها تتسبب فى خسارة لبعض الافلام التى كان من المقرر ان تعرض فى السينما وتحديدا بموسم الصيف وعيد الفطر وبالتالى تقرر تأجيل جميع الأفلام من العرض لحين اشعار اخر.





خسارة ولكن

اما المنتج لؤى عبد الله فيرى ان قرار غلق دور العرض امر طبيعى فى ظل انتشار فيروس كورونا وهو القرار الذى شهدته جميع دور العرض فى العالم كله وبالتالى فان الخسارة على الجميع وليست على مصر فقط كما ان الاهم صحة الانسان ومصلحة المواطن عن اى شيء اخر.





وأضاف لؤى: "بالتأكيد هناك خسائر مادية جسيمة تتكبدها الصناعة بشكل عام، لكن أن هذا الأمر عارض ويشمل دول العالم، وبالتالى حياة وروح الإنسان أهم بكثير من أى شيئا اخر، ولا يمكن حصر الخسائر التى تتكبدها السينما فى الفترة الحالية، ولكن الخسائر تطول أمور كثيره منها أيضا عرض أفلام جديدة فليس هناك أعمال يمكن أن يتم عرضها فى الفترة المقبلة قبل أن يتم وضع حلول جزرية، وبالتالى تم ارجاء فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" الذى يقوم ببطولته كريم عبد العزيز وماجد الكدوانى ودينا الشربينى وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى، وكان من المقرر أن يتم عرضه فى الموسم المقبل إلا أننا فى ظل هذه الظروف لا يمكن ان نجازف به.





وقال سيد فتحى مدير غرفة صناعة السينما إن قرار رئيس الوزراء تم تنفيذه وهو امر طبيعى فى ظل حالة الهلع التى تشهدها البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا وبالتاكيد هناك خسائر كبيرة ولا يمكن حصرها فى الفترة الحالية الا بعد انتهاء الكبوة التى تعيشها والقضاء تماما على الفيروس.





وأضاف سيد فتحى: تقوم الغرفة حاليا باتخاذ الاجراءات الخاصة بالتعاقدات مع المولات والموظفين من اجل تقليل الخسائر وهو امر يحتاج الى وقت.