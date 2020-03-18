إسقاط القضايا والتنازل عن 10 مليارات جنيه.. مبادرة جديدة من البنك المركزي لدعم المتعثرين.. ومطالب برلمانية بدعم عمال اليومية والموظفين

- إسقاط قضايا 200 ألف متعثر.. برلماني يكشف 3 فوائد لمبادرة البنك المركزى

- برلماني يطالب البنك المركزي بإعادة تشغيل المتعثرين بعد إسقاط قضاياهم

بعد إعلان البنك المركزي.. برلماني: مبادرة إسقاط القضايا لن تشمل جميع المتعثرين







واصل البنك المركزي، إطلاق مبادراته الداعمة للاقتصاد المصري في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، بتدشين مبادرة جديدة لإسقاط قضايا 200 ألف متعثر والتنازل عن 10 مليارات جنيه، الأمر الذي لاقي ترحيبا وتأييد من النواب أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، مطالبين بالمزيد من الإجراءات لدعم العمالة المنتظمة والموسمية واليومية خلال الفترة الحالية.







وفي هذا الشأن، أوضح النائب مدحت الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن المبادرة تشجع القطاع الخاص على مواصلة العمل خاصة المتعثرين من رجال الأعمال، بجانب استمرار المشروعات والاستثمارات التجارية والصناعية، فضلا عن انتظام العمل وعدم تخفيض أعداد العمالة.





وأكد الشريف في تصريحات لـ"صدى البلد"، على ضرورة مواصلة اجراءات الحكومة ومبادرات البنك المركزي لدعم وحماية الاقتصاد المصري، خاصة في ظل محاولة بعض الدول استغلال فيروس كورونا في إسقاط دول بعينها بضرب اقتصادها، مشيدا بشفافية الحكومة في التعامل مع الأزمة ومواجهة الشائعات التي تسيء لسمعة الدولة وتحرض المواطن ببث الذعر والخوف لديه.



- دعم مالي

وطالب عضو اللجنة الاقتصادية، وزارتي التضامن الاجتماعي والقوى العاملة بالاشتراك مع المحافظين بدعم عمال اليومية من خلال إنشاء قاعدة بيانات لحصر أعدادهم مع الإستعانة بقاعدة البيانات الخاصة ببطاقات التموين وكذا قاعدة البيانات التى أنشأتها هيئة الرقابة الإدارية وبحث طرق دعمهم عن طريق دعم مادى مؤقت يصرف عن طريق مكاتب البريد و العمل على تشغيلهم فى مشاريع حكومية تنفذ فى محافظاتهم، وذلك بعد تقليص أعداد العاملين بالدولة.





- فك الحظر

بدوره طالب النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة أيضا، بضرورة إعادة تشغيل هؤلاء المتعثرين ودعمهم مرة آخرى بعد فك الحظر عنهم وذلك لتشجيع الاستثمار وتخفيض أعداد البطالة، مؤكدا على ضرورة الرقابة على مبادرات البنك المركزي، بسبب بطء البنوك في تنفيذ المبادرات "بعضها ينفذ المبادرة بعد 6 أشهر من صدورها".





وقال بدراوي في تصريحه لـ"صدى البلد": "الأهم من صدور القرار هو سرعة تنفيذه وتطبيقه كما فعلت الصين التي بدأت إجراءاتها بمجرد ظهور الفيروس قبل 3 أشهر ثم عادت سريعا إلى فتح المصانع والشركات مرة أخرى بعد نجاحها في مكافحة الفيروس".





- مراجعة الأسعار

وطالب النائب، بمراجعة أسعار الغاز والمحروقات وزيادة نسبة تخفيض الأسعار للمصانع بأكثر من 10% وذلك لتراجع أسعار البترول الذي هبط 50%، بجانب منح إعانة طوارئ للعمالة الموسمية، وإعفاء العمالة المنتظمة من التأمينات خلال الفترة الحالية، فضلا عن النظر في ضريبة الدخل بالإعفاء أو الخصم بنسبة 50%.





- ليس الجميع

فيما قال النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن مبادرة البنك المركزي بإسقاط القضايا عن المتعثرين والتنازل عن 10 مليارات جنيه لا تشمل جميع المتعثرين، بل تشمل من تعثروا عن سداد مبالغ صغيرة أو متوسطة وليست المبالغ الضخمة، كما سيتم إسقاط عوائد من سددوا 50% من أقساطهم في سبتمبر 2019.







وأوضح السيد في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المبادرة تتواكب مع إجراءات الحكومة وتوجهات الرئيس السيسي لدعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات كورونا، منوها إلى إقرار البرلمان - الشهر الماضي- لقانون إنهاء المنازعات الضريبية وذلك لمنح الممولين فرصة لتسديد ضرائبهم مع إسقاط العوائد والقضايا الخاصة بهذه الأقساط.





- تفاصيل المبادرة

كان البنك المركزي المصري أطلق مبادرة جديدة، أمس الثلاثاء، بشأن العملاء الأفراد غير المنتظمين حتى 30 سبتمبر 2019، البالغ إجمالي مديونياتهم غير المنتظمة لدى جميع البنوك أقل من مليون جنيه (بدون البـطاقـات الائتمانـيـة).





ويتم بموجب تلك المبادرة إسقاط جميع العوائد المتراكمة بعد التعثر والتنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة بين البنك والعميل لدى المحاكم فور الاتفاق على شروط السداد، بالإضافة إلى إلغاء حظر التعامل معهم وتحرير الضمانات والرهون الخاصة بتلك المديونيات عند قيام العميل بسداد نسبة 50% من صافي رصيد المديونية بدون العوائد المهمشة خلال الفترة حتى 31 مارس 2021، عـلاوة عـلى اســتفادة العمـلاء الذيـن قـامـوا بالسداد قـبـل 30 سبتمبر 2019 بذات شروط المبادرة.





ومن المتوقع استفادة نحو 940 ألف عميل من المبادرة (منهم نحو 200 ألف عميل متخذ ضدهم إجراءات قضائية)، بحيث يتم إسقاط استحقاقات يقدر إجماليها بحوالي 10 مليارات جنيه منها 4,3 مليار جنيه عوائد مهمشة.