AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

معاملته كانت تجنن.. سميرة عبد العزيز تكشف سر علاقتها بـ عمر الشريف | شاهد

الأربعاء 18/مارس/2020 - 05:48 م
عمر الشريف
عمر الشريف
Advertisements
محمد حليم قنديل
قالت الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، إنها تحترم الاجيال القديمة الذين شاركوا فى الفن المصري قديما وتقدم لهم كل التحية والاعتزاز لفنهم الراقي، مشيرة إلى أنها تذكرهم بكل خير لانهم كانوا متخذين الفن كقضية وكانوا يلتزمون جدا بالمواعيد.

وأضافت سميرة عبد العزيز خلال حوارها التليفزيوني فى برنامج "ست الستات" المذاع على قناة "صدي البلد" الفضائية، أن الفنانة الراحلة فاتن حمامة كانت تأتي الاستديو قبل موعد التصوير بساعتين.

وتابعت الفنانة سميرة عبد العزيز، أن الفنان الكبير كمال الشناوي قال لها "أنا أول مرة أشوف فنان بيبقي جاهز قبل مني..إنتي إزاي جيتي قبلي"، مضيفة أنها كانت تذهب الى الاستديو مبكرا وقبل موعدها.

وأوضحت سميرة عبد العزيز، أن الفنان القدير عمر الشريف كان يتعامل برقي تام مع الجميع معبرة "عمر الشريف كان يجنن فى معاملته"، موضحة أنها كانت تربطها به علاقة قوية وكان دائم الاتصال عليها.

وأشارت إلى أن، الفنان العالمي عمر الشريف له أفضال كثيرة عليها وهو من علمها رياضة المشي، مضيفة أن عمر الشريف كان كل يوم يأخذها ويجعلها تمشي معه لمدة ساعتين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسالة ساخرة من عمرو وهبة للبنات.. فيديو

تكريم عادل إمام ونيللي ومي عمر بمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما

محمد مغربي يواصل تصوير مسلسل النهاية

سميرة عبد العزيز تكشف عن سر كره فاتن حمامة للصحافة

سميرة عبد العزيز تكشف أسرارا جديدة عن وفاة نور الشريف وأحمد زكي

شاهد.. تألق نرمين ماهر في أحدث ظهور بصحبة مجموعة كبيرة من الفنانات

ترشيحاتنا

3 عروض من الدوري الإنجليزي لـ مصطفى محمد.. تعرف على التفاصيل

لماذا ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 18-3-2020

هل دخلت أسوان الحجر الصحي .. المحافظ يكشف الحقيقة

أسامة هيكل: لا صحة لعزل شرم الشيخ أو أي محافظة بسبب كورونا

بالأسود الأنيق... هنا الزاهد تفاجئ جمهورها بأحدث ظهور لها

حقيقة عزل مدينة شرم الشيخ بسبب فيروس كورونا (القصة الكاملة)

AdvertisementS

لا كورونا بعد اليوم؟..الصحة تكشف مفاجأة بشأن الحجر الصحي..فيديو

بشرى سارة.. فرنسا تعلن التوصل لعلاج لـ كورونا ومتوفر فى مصر بسعر رخيص

هل نهاية العالم تقترب.. هكذا رد المعهد الفلكي على ما ستتعرض له مصر بعد كورونا من زلازل وأشعة كونية.. واصطدام كويكب بالأرض نهاية أبريل

الداخلية: تعليق استخراج وتجديد رخص قيادة وتسيير السيارات.. خلال هذه الفترة

هل دخلت أسوان الحجر الصحي .. المحافظ يكشف الحقيقة

مجدي عبد الغني يفجر مفاجأة بشأن محمود الخطيب.. فيديو

حقيقة عزل مدينة شرم الشيخ بسبب فيروس كورونا (القصة الكاملة)

لمواجهة كورونا.. التموين: استخراج بدل الفاقد والتالف من موقع دعم مصر وإلغاء الحوالة البريدية

قرار جديد من التعليم للتخفيف على طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

فى زمن الكورونا.. ممنوع منعًا باتًا تناول الفسيخ والرنجة لهذا السبب.. فيديو

منهم حالات عائدة من العمرة.. فحص 106 حالات يشتبه في إصابتها بـ كورونا

تجارب واعدة.. هل يخرج دواء كورونا من مستشفى جبل سيناء هذا الأسبوع؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأرقام.. أيهما صحي أكثر.. التوست الأسمر أم الأبيض؟

بمواصفات خيالية.. هيونداي تكشف عن ألنترا 2021

كارثة.. خلط الكحول مع الكلور ينتج عنه غاز سام