معاملته كانت تجنن.. سميرة عبد العزيز تكشف سر علاقتها بـ عمر الشريف | شاهد

قالت الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، إنها تحترم الاجيال القديمة الذين شاركوا فى الفن المصري قديما وتقدم لهم كل التحية والاعتزاز لفنهم الراقي، مشيرة إلى أنها تذكرهم بكل خير لانهم كانوا متخذين الفن كقضية وكانوا يلتزمون جدا بالمواعيد.





وأضافت سميرة عبد العزيز خلال حوارها التليفزيوني فى برنامج "ست الستات" المذاع على قناة "صدي البلد" الفضائية، أن الفنانة الراحلة فاتن حمامة كانت تأتي الاستديو قبل موعد التصوير بساعتين.





وتابعت الفنانة سميرة عبد العزيز، أن الفنان الكبير كمال الشناوي قال لها "أنا أول مرة أشوف فنان بيبقي جاهز قبل مني..إنتي إزاي جيتي قبلي"، مضيفة أنها كانت تذهب الى الاستديو مبكرا وقبل موعدها.





وأوضحت سميرة عبد العزيز، أن الفنان القدير عمر الشريف كان يتعامل برقي تام مع الجميع معبرة "عمر الشريف كان يجنن فى معاملته"، موضحة أنها كانت تربطها به علاقة قوية وكان دائم الاتصال عليها.





وأشارت إلى أن، الفنان العالمي عمر الشريف له أفضال كثيرة عليها وهو من علمها رياضة المشي، مضيفة أن عمر الشريف كان كل يوم يأخذها ويجعلها تمشي معه لمدة ساعتين.