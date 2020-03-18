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توك شو

الفيضانات تجتاح 3 محافظات عراقية.. فيديو

الأربعاء 18/مارس/2020 - 05:36 م
الفيضانات
الفيضانات
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البهى عمرو
عرضت قناة روسيا اليوم مقطع فيديو يوضح تأثير الأحوال الجوية على المحافظات العراقية، وجاء فى التقرير أن الفيضانات اجتاحت 3 محافظات بالبلاد.

وأوضحت أن الفيضانات اجتاحت مناطق بمحافظتي دهوك والموصل بسبب غزارة الامطار التي هطلت خلال الـ 24 ساعة ماضية.

وكشفت قناة روسيا اليوم أن الأمطار لم تسفر عن وقوع خسائر بشرية.

من جانبها قالت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي خلال بيان : ان احياء المأمون والتأميم في الموصل غرقت بالمياه، مشيرا الى أن فرق خاصة قامت بإنقاذ مواطنين اجتاحت السيول منازلهم.

وأضافت أن الأمطار ستستمر بالهطول بشكل متقطع اليوم، بانحسار تأثيرها على مناطق اقليم كوردستان.
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