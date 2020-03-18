خالد الشناوي يكتب: أزمة كورونا وبروفة الحروب البيولوجية القادمة

في ظل ما يشهده العالم مؤخرا من هلع وفزع جراء فيروس كورونا الذي خيم بضبابه الشاحب على كافة دول العالم بلا استثناء ...





تتحرك مصر وبقوة بتدابيرها الاحترازية راصدة ١٠٠مليار جنيه مصري من خزانة الدولة مواجهة لهذا الفيروس اللعين.





في ذات الوقت الذي أعلنت دول عظمى كأميركا أنه قد لا يكون هناك عدد كاف من الأسرة داخل المستشفيات لعلاج هذا الكم الهائل من المرضى!





بينما تقرر بريطانيا على جميع مواطنيها الاستعداد لفقدانهم الكثير من أحبابهم!

ولعلي هنا استدعى هروب السائحة الألمانية في الأقصر مؤخرا فور علمها بإصابة زوجها الألماني بفيروس كورونا لتتركه على منصة الموت يلقى حتفه وتفر إلى حيث جاءت خوفا من العدوى أو الموت ....





حضارات مزيفة لا مجال فيها للعواطف

إنها البلادة الإنسانية في أدنى صورها المقيتة

وإنه التحجر البشري في أتم أشكاله المقززة!

إن حضارات الغرب المزيفة وإن كانت بلا أدنى تاريخ يذكر

وإن كانت أيضا لا تعدو أن تكون لقيطة المنشأ والتكوين ....





إنها و إن كانت كما يطلق عليها البعض: حضارة عرجاء، ترتكز على ساق واحد، وليست حضارة متكاملة ومتوازنة كما يجب أن تكون الحضارة، أو - على وجه التحديد - كما كانت الحضارة العربية الإسلامية، حيث كانت توازن بين الانشغال بالحياة الدنيا والانشغال بقضايا ما بعد الموت، إضافة إلى أن الحضارة العربية الإسلامية تهتم بالقيم الأخلاقية اهتمامها بالمنجزات الخدمية الدنيوية.





إلا أنها وظفت بحثها العلمي وعملها الدؤوب ليل نهار فكان ما كان من تحقيق طفرتها العلمية في كافة الميادين...

ويتبقى السؤال الذي يحتاج إلى إجابة شافية:

هل أزَمة فيروس كورونا “بُروفَة” صغيرة للحُروب البيولوجيّة القادمة؟





وهل سقطت الديمقراطيّات الغربيّة وأنظمتها الصحيّة ونجحت الصين في هذا الاختِبار الصّعب؟ وما هي التّغييرات الجذريّة التي نتوقّعها في مرحلةٍ ما بعد السّيطرة على هذا الوباء؟





لا نملك إجابات عن جميع هذه الأسئلة، ولا تملك الدول الغربيّة وعُلماؤها إجابات أيضًا، وسَط حالة من الهلع والارتَباك غير مسبوقة، وسُقوط كُل المُحرّمات، بما في ذلك منع صَلوات الجمعة في المساجد، وقُدّاس الأحد في الكنائس، وإلغاء مناسك العُمرة، وربّما الحج في المشاعر المقدّسة في أرض الحرمين الشريفين في مكّة المكرّمة والمدينة المنورة.





الكثير من الثّوابت في عالم اليوم تتغيّر، وباتت الملايين، بل مِئات الملايين، تتعرّف على معنى حظر التجوّل، والاعتِقال الإجباري المنزلي بعدم المغادرة والعيش بُدون مُسابقات كرويّة، والمُناسبات الاجتماعيّة مِثل حفَلات الأعراس، وإغلاق المطاعم والمقاهي، وكُل التجمّعات الترفيهيّة، فأسباب الحِرص على البقاء واحتِياطاته باتت تتقدّم كُل شَيء.





الدّرس الأهم الذي يُمكن استِخلاصه من هذه الكارثة يتلخّص في أنّ العدالة، والتّعايش، والحِوار، التّكافل الدّولي، واحتِرام الكبير للصّغير، وحُقوقه المشروعة في العيش الكريم وعلى قدمِ المُساواة، وبعيدًا عن أشكال الاستِغلال والتّمييز العُنصري، والدّيني، والطّائفي، كلّها تُشَكِّل أقصر الطّرق للسّلام والاستِقرار في العالم، فهل تصل هذه الرّسالة إلى أمريكا ورئيسها دونالد ترامب التي تَقِف خلف مُعظم إن لم يَكُن، كُل المظالم في العالم؟ لا نعتقد.



