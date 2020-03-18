عبد الرازق: تأجيل سداد قروض الشركات والأفراد لمدة 6 أشهر وخفض أسعار الغاز والكهرباء يدعم الاقتصاد

أشاد المستشار عمرو عبد الرازق رئيس محكمة أمن الدولة العليا السابق والخبير القانوني والاقتصادي بمجموعة القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة على مدار الساعات الماضية لمواجهة تداعيات كورونا.





وقال عبد الرازق في تصريحات صحفية إن قرار البنك المركزي تأجيل استحقاقات كل قروض الشركات لمدة 6 شهور يأتي ضمن حزمة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذها البنك المركزي لدعم الاقتصاد ومساعدة الشركات والقطاع الصناعي على مواجهة تداعيات كورونا.





وأوضح عبد الرازق أنه تم تأجيل ايضا الاستحقاقات الائتمانية للقروض الاستهلاكية والقروض العقارية للاسكان الشخصي 6 أشهر مع عدم تطبيق عوائد أو غرامات اضافية على التأخير في السداد.



