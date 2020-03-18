التاريخ السرى لكوثر.. زينة عضو في حزب سياسي وليلى علوي متشددة دينيا





يشارك فى بطولة الفيلم كل من زينة وليلى علوى ومحسن محيى الدين، أحمد حاتم، إيناس كامل، فراس سعيد، عبد الرحيم حسن، وتدور أحداث الفيلم حول الوقائع التي تلت ثورة 25 يناير، وتتناول فكرة ضرورة امتلاك المواطن المصري للفكر والوعي اللازم لاستيعاب ما يحدث حوله من أمور مختلفة.





تقدم زينة فى الفيلم شخصية كوثر وهى إحدى أعضاء فى حزب سياسى متحرر يواجه عديد من الصعوبات والصراعات ضد حزب اخر بينما تقدم الفنانة ليلى علوى شخصية الدكتورة خديجة وهى سيدة متشددة دينية وتحاول أن تستقطب بعض الأعضاء إلى الحزب الدينى من خلال استغلال بعض العيوب التى تلجأ إليها الأحزاب فى وقت الانتخابات.





وكشفت زينة عن سعادتها بالتعاون مرة أخرى مع المخرج محمد أمين وسبق أن شاركته من قبل فى فيلم "بنتين من مصر" وترى أنه من المخرجين والمؤلفين الموهوبين الذين يقدمون نوعا مختلفا من الأعمال السينمائية التى تحمل رسالة محددة.





وتظهر الفنانة ليلى علوى فى الفيلم بالحجاب وهو ما أثار حالة من الجدل الواسع إلا أن ليلى علوى صرحت فى العديد من التصريحات الصحفية أن هذه لم تكن المرة الاولى لها وسبق أن ارتدت الحجاب فى بعض الاعمال من قبل ولعل من أبرزها مسلسل "العائلة والناس".





الفيلم تعرض العديد من الصعوبات أثناء التصوير بسبب الإنتاج وهو أمر عطل عرض الفيلم أيضا الذى انتهى من تصويره المخرج محمد أمين لكن أيضا واجه صعوبات فى العرض بسبب شركات التوزيع.

أثار الحديث عن فيلم "التاريخ السرى لكوثر" حالة من الجدل الواسع خاصة أن هذا العمل تم الانتهاء من تصويره وكان ينتظر تحديد موعد لعرضه، وهو العمل الذى يعود بالمخرج والمؤلف محمد أمين إلى السينما بعد غياب استمر 7 سنوات منذ تقديمه فيلم "فبراير الأسود".