لا داعي لحظر التجول.. نائب يوجه نصائح للمواطنين لمواجهة كورونا

قال النائب وحيد قرقر، عضو مجلس النواب عن دائرة بلقاس بالدقهلية، وعضو لجنة النقل بالبرلمان، إنه لا يوجد داعي لفرض حظر تجوال في مصر خلال الفترة الحالية وإرهاق رجال الجيش والشرطة، مناشدا المواطنين أن "يكثروا من الجوافة والبرتقال والليمون وفيتامين سي لزيادة المناعة ومواجهة كورونا".





وأوضح قرقر في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الفترة الحالية فترة "حصار لا انتشار" بمعنى أن الحكومة تسعى خلال الأسبوعين الحاليين إلى حصار فيروس كورونا والحجر الصحي للأماكن الموجود بها، لذلك لن يتم فرض حظر التجوال إلا بعد انتهاء الأسبوعين ومعرفة نتائج الإصابة وانتشار الفيروس، فإذا كان الوضع خطرا سيتم فرض الحظر.





وطالب نائب بلقاس، بتصدير تجربة تقليل كثافة المواطنين داخل شوارع المدينة وتعميمها داخل مدن ومحافظات مصر، خاصة خلال الأسبوعين الحاليين، لتتويج خطوات الحكومة الاحترازية في مواجهة كورونا.





وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لشوارع مدينة بلقاس وهي خالية من المواطنين، بعد وفاة حالتين بفيروس كورونا واكتشاف حالات مصابة بمحافظة الدقهلية، بجانب وضع 300 أسرة داخل الحجر الصحي.