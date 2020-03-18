أردوغان يعلن عن قرارات عاجلة.. ويؤكد: كورونا سيحدث تغييرات جذرية في العالم

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، إن الأمراض المتفشية في العالم تكون عادة سببا في التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الكبيرة.





وأضاف أردوغان في كلمة له بعد اجتماع موسع لمناقشة إجراءات مواجهة تركيا لفيروس كورونا : "من المتوقع أن ندخل مرحلة جديدة عالميًّا من التغيير الجذري على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسة".





وأشار إلى أن تركيا تابعت تطورات انتشار كورونا عن قرب منذ اللحظة الأولى، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية فعالة ومؤثرة لمواجهة وباء كورونا.





وأكد أن تركيا أفضل حالًا من دول أوروبية أخرى تعاني من انتشار وباء كورونا، وتسعى للخروج من الأزمة بأقل الأضرار.





وأعلن أردوغان عن نيته اتخاذ تدابير اقتصادية جديدة لمواجهة انتشار كورونا.





إلى ذلك، أعلنت تركيا، تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، مشيرة إلى أن أعداد المصابين تضاعفت إلى 98 شخصا.





وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، الثلاثاء": فقدنا أول مريض في حربنا ضد فيروس كورونا"، مشيرًا إلى أن المتوفى رجل عمره 89 عاما بعد انتقال الفيروس إليه من شخص اختلط معه في الصين، بؤرة الانتشار العالمي لفيروس كورونا.





وأضاف أن أعداد المصابين بالفيروس تضاعفت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إذ ارتفعت من 47 إلى 98 إصابة، مؤكدا في الوقت نفسه أن "الغالبية العظمى من المصابين يتماثلون للشفاء".





فيما أفادت وسائل إعلام تونسية بوفاة مواطنة كانت تحت الحجر الصحي بعد عودتها من تركيا، ما يشير إلى إصابتها بفيروس كورونا أثناء تواجدها هناك.