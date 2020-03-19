إعانة طوارئ.. مقترح برلماني لدعم العمال والموظفين في مواجهة كورونا

طالب النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، الحكومة، بمراجعة أسعار الغاز والمحروقات وزيادة نسبة تخفيض أسعار الطاقة للمصانع بأكثر من 10% وذلك لتراجع أسعار البترول الذي هبط 50%، بجانب منح إعانة طوارئ للعمالة الموسمية، وإعفاء العمالة المنتظمة من التأمينات خلال الفترة الحالية، فضلا عن النظر في ضريبة الدخل بالإعفاء أو الخصم بنسبة 50%.





وأكد "بدراوي"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أهمية اتخاذ هذه القرارات خلال الفترة الحالية وذلك بعد تقليص أعداد العاملين بالدولة، بجانب تعليق الطيران المصري والسياحة لمدة أسبوعين، وغيرها من الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للوقاية من فيروس كورونا، ما يتطلب حزمة من القرارات لدعم الاقتصاد المصري في مواجهة تداعيات كورونا.





وتابع النائب "الأهم من صدور القرار هو سرعة تنفيذه وتطبيقه كما فعلت الصين التي بدأت إجراءاتها بمجرد ظهور الفيروس قبل 3 أشهر ثم عادت سريعا إلى فتح المصانع والشركات مرة أخرى بعد نجاحها في مكافحة الفيروس".

