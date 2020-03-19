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برلمان

لمواجهة تداعيات كورونا.. تحرك برلماني لتعويض عمال اليومية بدعم مالي

الخميس 19/مارس/2020 - 07:42 ص
صدى البلد
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أحمد أيمن

طالب النائب مدحت الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، وزارتي التضامن الاجتماعي والقوى العاملة بالاشتراك مع المحافظين في دعم عمال اليومية عبر إنشاء قاعدة بيانات لحصر أعدادهم، مع الاستعانة بقاعدة البيانات الخاصة ببطاقات التموين وكذا قاعدة البيانات التى أنشأتها هيئة الرقابة الإدارية وبحث طرق دعمهم عن طريق دعم مادي مؤقت يصرف عن طريق مكاتب البريد والعمل على تشغيلهم فى مشاريع حكومية تنفذ فى محافظاتهم.


وأكد "الشريف"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أهمية هذا الدعم خلال الفترة الحالية وذلك بعد تقليص أعداد العاملين بالدولة، بجانب تعليق الطيران المصري والسياحة لمدة أسبوعين، وغيرها من الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للوقاية من فيروس كورونا، الأمر الذي يتطلب حزمة من القرارات لدعم الاقتصاد المصري في مواجهة تداعيات كورونا.


وأشاد النائب بمبادرات البنك المركزي في هذا الشأن، وآخرها مبادرة إسقاط القضايا عن 200 ألف متعثر والتنازل عن 10 مليارات جنيه، متوقعا المزيد من الحكومة والمركزي لدعم الاقتصاد المصري.


هذا وأطلق البنك المركزي المصري مبادرة جديدة، أول أمس الثلاثاء، بشأن عملاء الأفراد غير المنتظمين حتى 30 سبتمبر 2019، البالغ إجمالي مديونياتهم غير المنتظمة لدى جميع البنوك أقل من مليون جنيه (بدون البـطاقـات الائتمانـيـة).


ويتم بموجب تلك المبادرة إسقاط جميع العوائد المتراكمة بعد التعثر والتنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة بين البنك والعميل لدى المحاكم فور الاتفاق على شروط السداد، بالإضافة إلى إلغاء حظر التعامل معهم وتحرير الضمانات والرهون الخاصة بتلك المديونيات عند قيام العميل بسداد نسبة 50% من صافي رصيد المديونية بدون العوائد المهمشة خلال الفترة حتى 31 مارس 2021، عـلاوة عـلى اســتفادة العمـلاء الذيـن قـامـوا بالسداد قـبـل 30 سبتمبر 2019 بذات شروط المبادرة.


ومن المتوقع استفادة نحو 940 ألف عميل من المبادرة (منهم نحو 200 ألف عميل متخذ ضدهم إجراءات قضائية)، بحيث يتم إسقاط استحقاقات يقدر إجماليها بحوالي 10 مليارات جنيه منها 4,3 مليار جنيه عوائد مهمشة.

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