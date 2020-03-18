لإشاعة أخبار كاذبة.. قرارات رادعة ضد العاملين بأوقاف بني سويف

تلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تقريرا من وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المديرية حيال واقعة استخدام مكبرات الصوت في 4 مساجد بإدارة أوقاف مركز بني سويف، في غير الغرض المخصص لها وإشاعة أخبار كاذبة.





يأتي ذلك على خلفية بث هذه المساجد تنبيهات عن حدوث تلوث بمياه الشرب مما أثار الذعر والبلبلة بين المواطنين ، وذلك خلال فترة موجة الطقس السيئ الذي شهدتها المحافظة مؤخرا.





وتبين من التقرير قيام فريق متابعة من الأوقاف بتكليف من وكيل الوزارة الشيخ محمد أبوحطب بالتحقيق في الواقعة وإعداد مذكرة شاملة بكافة تفاصيلها ورفعها إلى الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف، وبناء عليه تقرر خصم شهرين "بدل صعود المنبر" لكل من مدير الإدارة ومفتش المنطقة، وخصم 5 أيام من راتب عمال المساجد الأربعة ( ممن شاركوا أو كانوا متغيبين) أثناء استخدام مكبرات الصوت بالمساجد في غير الأغراض المخصص لها.





من جانبه شدد المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم على خطورة ترويج الشائعات وتداولها لما لها من تداعيات وأضرار سلبية تهدد الأمن والسلم الاجتماعي ، وتؤدي إلى إثارة البلبلة والفوضى بين المواطنين .





وأكد على ضرورة تحرى الدقة والمصداقية في تلقى وتداول المعلومات من خلال الرجوع إلى المصادر الرسمية قبل تداول أي أخبار تثير القلق والفزع لدى المواطنين.