AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

«اشتري على قد احتياجك».. مبادرة لتوعية المواطنين في الإسماعيلية

الأربعاء 18/مارس/2020 - 06:23 م
الغرفة التجارية بالاسماعيلية
الغرفة التجارية بالاسماعيلية
Advertisements
انجي هيبة
أعلن المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية عن تدشين حملة "اشتري على قد احتياجك" لتوعية المواطنين بالشراء على قدر الاحتياج فقط، حتى لا تحدث فجوة اقتصادية وتنقص السلع وترتفع الأسعار. 

أضاف رئيس الغرفة أن من ضمن الحفاظ على الدولة في ظل الأزمة التي يواجهها العالم حول كورونا، هو الاستهلاك بوعي حتى لا يتأثر المخزون الاستراتيجي للدولة.

ولفت عثمان، إلى أن هناك العديد من المعوقات في حركة الطيران والملاحة البحرية، وهو ما قد يؤثر على كثير من السلع في عملية الاستيراد والتصدير والإنتاج بشكل عام.  

وتبدأ الغرفة خلال الأيام القادمة في عمل ملصقات توعية للتجار والمواطنين يتم توزيعها على المحلات والسوبر ماركت والأسواق للتوعية بالإجراءات الوقائية من مرض كورونا وكيفية الحافظ على نفسك وبيتك وأسرتك ومجتمعك، إضافة إلى حملة اشتري قد احتياجك التي تستهدف المواطن في كل مكان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لمواجهة كورونا.. شعراوي: وجهت باتخاذ الإجراءات الاحترازية المتفق عليها مع وزارة الصحة.. خريطة لأماكن التجمعات لوضع خطة لحصار الفيروس ومقاومته في حالة الطوارئ

تكثيف حملات تعقيم المصالح الحكومية ببئر العبد في شمال سيناء

لمواجهة كورونا في سيناء.. تعقيم المصالح الحكومية والمدارس ومراكز الشباب..شاهد

محافظ أسيوط: السلع الغذائية متوافرة بكميات مناسبة.. وحملات على الأسواق ومنافذ البيع

لتوفير السلع واستقرار السوق.. اتحاد الغرف التجارية يصدر تعليمات جديدة

من أجنحة الطائرة لـ جراج السيارة.. رجال الطيران المدني يكافحون كورونا.. عمليات تطهير موسعة بالمطارات وصالات الركاب.. طائرات مصر للطيران تحت دوريات التعقيم.. وعيادات متنقلة لفحص العاملين

ترشيحاتنا

بارقة أمل جديدة.. الصين تسجل إصابة واحدة فقط لليوم الثاني

فخر العرب .. محمد صلاح يتبرع بـ 20 مليون جنيه لمواجهة فيروس كورونا

في ذكرى رحيل الملك فاروق.. خطف صديقة فريد شوقي وأدخل إسماعيل ياسين مستشفى المجانين

هل يجوز الجهر بقراءة القرآن إذا كنت منفردا؟.. أمين الفتوى يجيب

وفاة أول مصري متأثرا بوباء كورونا في إيطاليا

بسبب كورونا.. الخطوط الجوية القطرية تستغنى عن 200 موظف فلبيني

AdvertisementS

الصحة تؤكد:ليس لدينا بؤرة لفيروس كورونا في مصر..فيديو

مصادر سرية في أمريكا تعلن أنباء خطيرة عن كورونا

هل نهاية العالم تقترب.. هكذا رد المعهد الفلكي على ما ستتعرض له مصر بعد كورونا من زلازل وأشعة كونية.. واصطدام كويكب بالأرض نهاية أبريل

إقليم الموت.. لومبارديا الإيطالي يسجل 319 وفاة بـ كورونا في 24 ساعة

مجدي عبد الغني يفجر مفاجأة بشأن محمود الخطيب.. فيديو

الداخلية: تعليق استخراج وتجديد رخص قيادة وتسيير السيارات.. خلال هذه الفترة

هل دخلت أسوان الحجر الصحي .. المحافظ يكشف الحقيقة

فى زمن الكورونا.. ممنوع منعًا باتًا تناول الفسيخ والرنجة لهذا السبب.. فيديو

حقيقة عزل مدينة شرم الشيخ بسبب فيروس كورونا (القصة الكاملة)

قرار جديد من التعليم للتخفيف على طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

لمواجهة كورونا.. التموين: استخراج بدل الفاقد والتالف من موقع دعم مصر وإلغاء الحوالة البريدية

منهم حالات عائدة من العمرة.. فحص 106 حالات يشتبه في إصابتها بـ كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خدمة تغيير الزيت السريعة خلال 15 دقيقة فقط من تويوتا.. في هذا الفرع

كوارث صحية .. أضرار الفياجرا على القلب والكبد

فيروس كورونا يمنع أمًا إنجليزية من التواجد برفقة طفلها المصاب بالسرطان.. اعرف السبب