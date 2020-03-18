«اشتري على قد احتياجك».. مبادرة لتوعية المواطنين في الإسماعيلية





أضاف رئيس الغرفة أن من ضمن الحفاظ على الدولة في ظل الأزمة التي يواجهها العالم حول كورونا، هو الاستهلاك بوعي حتى لا يتأثر المخزون الاستراتيجي للدولة.





ولفت عثمان، إلى أن هناك العديد من المعوقات في حركة الطيران والملاحة البحرية، وهو ما قد يؤثر على كثير من السلع في عملية الاستيراد والتصدير والإنتاج بشكل عام.





وتبدأ الغرفة خلال الأيام القادمة في عمل ملصقات توعية للتجار والمواطنين يتم توزيعها على المحلات والسوبر ماركت والأسواق للتوعية بالإجراءات الوقائية من مرض كورونا وكيفية الحافظ على نفسك وبيتك وأسرتك ومجتمعك، إضافة إلى حملة اشتري قد احتياجك التي تستهدف المواطن في كل مكان.

أعلن المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية عن تدشين حملة "اشتري على قد احتياجك" لتوعية المواطنين بالشراء على قدر الاحتياج فقط، حتى لا تحدث فجوة اقتصادية وتنقص السلع وترتفع الأسعار.