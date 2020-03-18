سيلفيا نبيل: خبر تخصيص 650 مليونا لتطوير منطقة الزرايب أثلج صدرنا

قالت النائبة سيلفيا نبيل رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجة 2030 وموازنات البرامج والأداء، أنها على يقين أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لن يرضى لأبنائه في منطقة الزرايب للمبيت في العراء لمدة أطول مما كان، مؤكدة أن خبر تخصيص 650 مليون جنيه لتطوير المنطقة جاء ليثلج قلوب الكثيرين.





وناشدت "نبيل" الرئيس السيسي بالتوجيه بسرعة الوفاء بوعد الحكومة بصرف التعويضات ونقل الأسر المتضررة للمساكن التي وعدت بها؛ لأنه يجب النظر لحال الأهالي الذين شارفوا على استكمال أسبوع بلا سكن.





وأوضحت نبيل أنه يجب الإسراع في حل مشكلة أهالي زرايب 15 مايو "1000 أسرة تقريبا"، فحتى هذه اللحظة لم يتم صرف أي تعويضات لهم، كما أنهم ما زالوا بلا مأوى حيث يقيمون في الكنيسة والمسجد، وهو أمر يحتاج إلى تدخل سريع حيث وعدت الحكومة بتوفير ٥٥٠ سكنا مؤقتا لهم؛ للاحتماء بها من الظروف المعيشية الصعبة جراء أزمة السيول، وهو لم يتم حتى اللحظة.





وأكدت نبيل أن أداء الحكومة كان احترافيا في إدارة الأزمة هذه المرة، مؤكدة أنه كما يجب الحديث عن السلبيات إن وجدت يجب الحديث عن الإيجابيات عند حدوثها.





وعددت رئيس اللجنة الفرعية 5 إيجابيات لتعامل الحكومة مع الأزمة وهي:





١- لأول مرة تقريبا نجد الحكومة تستعد لقدوم أزمة وإدارتها بأركانها المختلفة.





٢- هناك دراسة موقف يتقدمها إحساس الحكومة بالمواطن والحرص على سلامته في المقام الأول "وهو منهج جديد نتمنى استمراره".





٣- ومن إيجابيات التعامل مع الأزمة أن كل وزارة تقوم بدورها وقد وصل لي شعور بعمل الفريق أثناء الأزمة نفسها.





كما قالت "نبيل" أن هناك سلبيات ودروس مستفادة وهي:





١- البنية التحتية لا تتحمل السيول، ويجب دراسة الأمر وتقييمه وتبعاته.





٢- لم يتم تحذير المناطق التي تم قطع المياه عنها بوقت كاف وأيضا لم يكن هناك تصنيف واضح للمناطق المعرضة للخطر.





٣- ظهور رداءة أعمال العزل الموجودة بالمباني الجديدة وخاصة الصغيرة الحجم، وبالتالي يجب تشديد الرقابة على المباني الجديدة وجودتها.





٤- مشكلة زرائب ١٥ مايو وتعرض المنطقة لخسائر جسيمة من كافة النواحي.





٥- الأقاليم بها مشكلة بصرف المياه أيضا.





وأضافت نبيل أن هناك عدة خطوات إيجابية ما بعد الأزمة تمثلت في الآتي:





١- إيقاف الأنشطة الدراسية بالمدارس والجامعات يوم السبت لحين رفع مياه الإمطار أو تبخرها





٢- زيارة وزيرة التضامن لمنطقة زرايب ١٥ مايو والحوار المفتوح مع أهالي المنطقة



