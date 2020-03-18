AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

الموافقة على 46 طلبا لتقنين الأراضي أملاك الدولة في بني سويف

الأربعاء 18/مارس/2020 - 06:19 م
محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
Advertisements
محمد عبد الحليم
ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اجتماع اللجنة العليا رقم 45 للبت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة .

اقرأ أيضا : 

وخلال اجتماع  اللجنة تمت مناقشة 125 ملفا (105 طلبات تقنين+ 20 طلب تظلم)، حيث تمت الموافقة على 46 طلبا جديدا، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للطلبات التي تمت الموافقة عليها "حتى الآن" 1598 طلب تقنين،فيما وصل العدد الإجمالي للعقود التي تم تحريرها إلى 375 طلب بواقع (264 مباني+ 111 زراعة)، وجاري البت في باقى الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك . 

وأكد المحافظ على متابعته المستمرة لملف التقنين،للعمل على تذليل أية عقبات تحول دون إنهاء الإجراءات حفاظا على المال العام ،وذلك من خلال تسريع إنهاء الإجراءات وتكثيف عمل اللجان المختصة،وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقنين الأوضاع القانونية للمواطنين وحصر كافة الأوضاع غير القانونية للتعامل معها بكل جدية،ومنع أية تعديات مستجدة ،وذلك بالتوازي مع سرعة الانتهاء من إجراءات التقنين، و مراعاة ظروف المواطنين الجادين في موضوع التقنين . 

حضر الاجتماع كل من، الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف،واللواء هشام شادي السكرتير العام،واللواء شريف الجمل مساعد مدير الأمن،والعقيد مهاب حسني _الرقابة الإدارية،والمستشار رمضان قناوي مفوض الدولة،والمهندسة لمياء جلال مدير المشرف العام على الأمانة الفنية باللجنة مدير مكتب خدمة المستثمرين، والمحاسب أحمد إبراهيم مديرعام الأملاك،وسمر فتحي مسؤول المنظومة،ومسؤولى الزراعة والإسكان والمساحة والري والأملاك وحماية الأراضي ورؤساء المدن،بجانب أعضاء لجان مكتب تقنين أملاك الدولة بديوان عام المحافظة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبول 11 طلب تظلم والموافقة على 37 طلب تقنين أراضي أملاك الدولة في بني سويف

قبول 11 تظلماً والموافقة على 50 طلب تقنين أراضي أملاك دولة في بني سويف

توقيع 909 عقود لتقنين أراضى أملاك الدولة بالمنيا

حق الشعب.. الأجهزة التنفيذية تنتفض ضد مغتصبي أملاك الدولة.. ارتفاع حصيلة استرداد الأراضى بالعاصمة إلى 142 ألف متر.. وإزالة 69 تعديًا وفصل المرافق عن 5 حالات في كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يسلم 12 عقدًا للمستفيدين من تقنين أملاك الدولة.. صور

بني سويف.. قبول 3 تظلمات والموافقة على 54 طلب تقنين أراضي أملاك دولة

ترشيحاتنا

عايشة بره.. تعليق ناري من شيما الحاج على هروبها من مصر

إسرائيل تسجل أكبر عدد إصابات يومي بفيروس كورونا

فيروس كورونا يمنع أمًا إنجليزية من التواجد برفقة طفلها المصاب بالسرطان.. اعرف السبب

إقليم الموت.. لومبارديا الإيطالي يسجل 319 وفاة بـ كورونا في 24 ساعة

كيفية قضاء الصوم لمن أفطر رمضان لعدة سنوات؟.. علي جمعة يوضح

الداخلية: تعليق استخراج وتجديد رخص قيادة وتسيير السيارات.. خلال هذه الفترة

AdvertisementS

الصحة تؤكد:ليس لدينا بؤرة لفيروس كورونا في مصر..فيديو

مصادر سرية في أمريكا تعلن أنباء خطيرة عن كورونا

هل نهاية العالم تقترب.. هكذا رد المعهد الفلكي على ما ستتعرض له مصر بعد كورونا من زلازل وأشعة كونية.. واصطدام كويكب بالأرض نهاية أبريل

إقليم الموت.. لومبارديا الإيطالي يسجل 319 وفاة بـ كورونا في 24 ساعة

مجدي عبد الغني يفجر مفاجأة بشأن محمود الخطيب.. فيديو

الداخلية: تعليق استخراج وتجديد رخص قيادة وتسيير السيارات.. خلال هذه الفترة

هل دخلت أسوان الحجر الصحي .. المحافظ يكشف الحقيقة

فى زمن الكورونا.. ممنوع منعًا باتًا تناول الفسيخ والرنجة لهذا السبب.. فيديو

حقيقة عزل مدينة شرم الشيخ بسبب فيروس كورونا (القصة الكاملة)

قرار جديد من التعليم للتخفيف على طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

لمواجهة كورونا.. التموين: استخراج بدل الفاقد والتالف من موقع دعم مصر وإلغاء الحوالة البريدية

منهم حالات عائدة من العمرة.. فحص 106 حالات يشتبه في إصابتها بـ كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خدمة تغيير الزيت السريعة خلال 15 دقيقة فقط من تويوتا.. في هذا الفرع

كوارث صحية .. أضرار الفياجرا على القلب والكبد

فيروس كورونا يمنع أمًا إنجليزية من التواجد برفقة طفلها المصاب بالسرطان.. اعرف السبب