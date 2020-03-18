الموافقة على 46 طلبا لتقنين الأراضي أملاك الدولة في بني سويف

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اجتماع اللجنة العليا رقم 45 للبت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة .
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وخلال اجتماع اللجنة تمت مناقشة 125 ملفا (105 طلبات تقنين+ 20 طلب تظلم)، حيث تمت الموافقة على 46 طلبا جديدا، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للطلبات التي تمت الموافقة عليها "حتى الآن" 1598 طلب تقنين،فيما وصل العدد الإجمالي للعقود التي تم تحريرها إلى 375 طلب بواقع (264 مباني+ 111 زراعة)، وجاري البت في باقى الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك .
وأكد المحافظ على متابعته المستمرة لملف التقنين،للعمل على تذليل أية عقبات تحول دون إنهاء الإجراءات حفاظا على المال العام ،وذلك من خلال تسريع إنهاء الإجراءات وتكثيف عمل اللجان المختصة،وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقنين الأوضاع القانونية للمواطنين وحصر كافة الأوضاع غير القانونية للتعامل معها بكل جدية،ومنع أية تعديات مستجدة ،وذلك بالتوازي مع سرعة الانتهاء من إجراءات التقنين، و مراعاة ظروف المواطنين الجادين في موضوع التقنين .
حضر الاجتماع كل من، الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف،واللواء هشام شادي السكرتير العام،واللواء شريف الجمل مساعد مدير الأمن،والعقيد مهاب حسني _الرقابة الإدارية،والمستشار رمضان قناوي مفوض الدولة،والمهندسة لمياء جلال مدير المشرف العام على الأمانة الفنية باللجنة مدير مكتب خدمة المستثمرين، والمحاسب أحمد إبراهيم مديرعام الأملاك،وسمر فتحي مسؤول المنظومة،ومسؤولى الزراعة والإسكان والمساحة والري والأملاك وحماية الأراضي ورؤساء المدن،بجانب أعضاء لجان مكتب تقنين أملاك الدولة بديوان عام المحافظة.