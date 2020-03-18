أحمد سلام يكتب: ذكرى ميلاد سيد درويش

ولد في 17 مارس سنة 1892 بحي كوم الدكة بالإسكندرية وعاش حياة قصيرة مقترنة بتجربة حياتية مثيرة جعلته أصدق من عبر عن مكنونه ليدخل التاريخ وقد أطلق عليه لقب فنان الشعب.









حديثي عن الشيخ سيد درويش في أيام هو الغائب الحاضر فيها وقد تفرد بعبقرية جعلت كل من ينصت لألحانه يجدها لسان حال مصر في كل زمان .









في أيام المحن تبقي ألحانه لسان حال مصر وقد كان صوت مصر الثائرة في ثورة 1919 وفي كل ثورات مصر التالية كانت الجماهير تردد ألحانه الوطنية وأشهرها بلادي بلادي وقد صار نشيد مصر الوطني"الحالي" .









وها هو المصري "كريم العنصرين" يثور في وجه الظلم والفساد والاستبداد يجد في الألحان الوطنية لسيد درويش شحذا للعزم تأكيدا علي أن الفن الصادق يبقي علي طول الدوام .









هي مصر المعطاءة التي جعلت من سيد درويش فنانا للشعب وقد كان خير معبر عن آلام شعبها وآماله في كل لحن شدا به, وكم يؤمل دوام "إذاعة"الحانه الوطنية وأشهرها النشيد الوطني"بلادي بلادي" ونشيد أنا المصري كريم العنصرين.









هناك نشيد لمصطفي كامل الرافعي لم يذع كثيرا من ألحان الشيخ سيد درويش يقول في مطلعه"بني مصر مكانكم تهيأ فهيا مهدوا للمُلك هيا خذوا شمس النهار حليا".









هو سيد درويش فنان الشعب الذي أكد علي تلك المعاني منذ نحو قرن من الزمان إيمانا منه بحب الوطن وحتمية الذود عنه لأجل دوام البقاء .









هو الفن الهادف الصادق المعبر عن لسان حال الوطن بتلقائية ولم يكن سيد درويش إلا نموذجا لفنان أحب مصر ليضحي لسان حالها في أفراحها وأتراحها و لم يسع للمال أو الشهرة ومات فقيرا ولكنه ظل علي طول الدوام أصدق من عبر عن حال مصر ولم يزل.









سلام علي فنان الشعب الشيخ سيد درويش في ذكري مولده.



