تداعيات أزمة كورونا.. نادي أميان الفرنسي يخفض أجور لاعبيه

قرر نادي أميان الفرنسي تخفيض أجور لاعبيه وموظفيه، من أجل مواجهة الأزمة المادية التي تواجه الفريق بسبب توقف الدوري الفرنسي.





وأعلنت رابطة الدوري الفرنسي المحترفة تعليق مسابقات الدوري للدرجة الأولى والثانية حتى إشعار آخر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).





وأشارت التقارير الصحفية الفرنسية، أن رئيس نادي أميان قرر تخفيض أجور جميع الموظفين للتخفيف من حدة الأزمة المالية التي تضرب الفريق بسبب تعليق النشاط الرياضي، والناتجة عن أهم مصادر الدخل والتي تتمثل في عوائد أيام المباريات.





وأضافت التقارير أن فريق أميان الذي يعاني من شبح الهبوط، هو أول فريق في الدوري الفرنسي يطبق هذا القرار.