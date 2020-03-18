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محافظات

بتكلفة 7 ملايين جنيه.. الانتهاء من إنشاء السجل المدني الجديد في رشيد

الأربعاء 18/مارس/2020 - 06:32 م
السجل المدني برشيد
السجل المدني برشيد
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جمالات الدمنهوري
أعلن اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة عن الانتهاء من أعمال إنشاء مبنى السجل المدني الجديد بمركز شرطة رشيد والمقام على مساحة 325 متر2 بتكلفة 7 ملايين و100 ألف جنيه والذى يستهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وإنهاء خدماتهم بصورة حضارية تليق بالمدينة وشعبها.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم بمركز ومدينة رشيد حيث أكد اللواء محافظ البحيرة على أن مشروع إنشاء مبنى السجل المدني الجديد يأتي ضمن أعمال مشروع تطوير وتنمية رشيد .

و صدق المحافظ  على شراء أثاث بقيمة 33 ألف جنيه، و علي مبلغ 133 ألف جنيه قيمة توصيل المرافق ( مياه- صرف-كهرباء ) ليصبح إجمالي قيمة الأعمال 7 ملايين و 266 ألف جنيه ليصبح المبنى جاهزا للتشغيل بعد توريد الأثاث وتوصيل المرافق.

   
بتكلفة 7 ملايين جنيه.. الانتهاء من إنشاء السجل المدني الجديد في رشيد
بتكلفة 7 ملايين جنيه.. الانتهاء من إنشاء السجل المدني الجديد في رشيد
بتكلفة 7 ملايين جنيه.. الانتهاء من إنشاء السجل المدني الجديد في رشيد
بتكلفة 7 ملايين جنيه.. الانتهاء من إنشاء السجل المدني الجديد في رشيد
بتكلفة 7 ملايين جنيه.. الانتهاء من إنشاء السجل المدني الجديد في رشيد
بتكلفة 7 ملايين جنيه.. الانتهاء من إنشاء السجل المدني الجديد في رشيد
بتكلفة 7 ملايين جنيه.. الانتهاء من إنشاء السجل المدني الجديد في رشيد
بتكلفة 7 ملايين جنيه.. الانتهاء من إنشاء السجل المدني الجديد في رشيد
بتكلفة 7 ملايين جنيه.. الانتهاء من إنشاء السجل المدني الجديد في رشيد
بتكلفة 7 ملايين جنيه.. الانتهاء من إنشاء السجل المدني الجديد في رشيد
بتكلفة 7 ملايين جنيه.. الانتهاء من إنشاء السجل المدني الجديد في رشيد
بتكلفة 7 ملايين جنيه.. الانتهاء من إنشاء السجل المدني الجديد في رشيد
بتكلفة 7 ملايين جنيه.. الانتهاء من إنشاء السجل المدني الجديد في رشيد
بتكلفة 7 ملايين جنيه.. الانتهاء من إنشاء السجل المدني الجديد في رشيد
بتكلفة 7 ملايين جنيه.. الانتهاء من إنشاء السجل المدني الجديد في رشيد
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