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أخبار البلد

رئيس معهد البحوث الفلكية ينفى ضرب كويكب للأرض

الأربعاء 18/مارس/2020 - 06:21 م
اصطدام كويكب بالارض
اصطدام كويكب بالارض
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نهلة الشربينى

أكد الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية على وجود العديد من الكويكبات تمر على مسافات مختلفه من الارض وان هناك كويكبا صغيرا سيمر في 29 ابريل المقبل بالقرب منها ولكن ستكون المسافة بينه وبين الأرض بعيدة بما يكفي وبالتالى لن يقترب من الارض.


واشار إلى ان المسافة ستصل إلى 16 مرة ضعف المسافة بين الأرض والقمر، موضحا أن هناك شائعات لاثارة البلبة لاسيما وانه لا يوجد لاحتمالية لاصطدام الكويكب مع الأرض.


يذكر ان موقع صدى البلد الاخبارى سبق وحصل على تصريحات من القاضى لنفى الشائعات التى اثيرت مؤخرا لطمانة المواطنين، واجرى الدكتور خالد القاضى رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية اتصالا ب صدى البلد لتصحيح معلومات خاطئة ونفى الشائعات وتوضيح تفاصيل اكثر حول الحدث.


وعلى الفور استجاب "صدى البلد"  لتوضيح الحقيقة كامله بان المعهد سيستعد لعمل احتفالية سيشاهد من خلالها الجمهور هذه الظاهرة، ولكن ذلك سيكون في حالة تحسن الوضع فيما يخص أزمة كورونا وسماح الدولة بإجراء الاحتفال.


كان "صدى البلد" نشر بيانا أعلنه المعهد كشف من خلاله حقيقة ما تردد على وسائل التواصل الاجتماعي، بأن الأرض ستتعرض لموجة من الأشعة الكونية الضارة يوم الجمعة الماضي الساعة 12:30 والتحذير من الاقتراب من التليفونات المحمولة أثناء تلك الفترة.


وأكد المعهد أن هذا الكلام عار عن الصحة ولا أساس له، ولم يتم رصد أي انبعاثات كونية.. كما انه لا توجد احتمالية لعواصف شمسية خلال تلك الفترة، حيث تشهد الشمس فترة هدوء نسبى خلال هذا العام، وغير متوقع حدوث أى انفجارات شمسية غير طبيعية.

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