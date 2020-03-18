عزل المحامية .. قرار صادم من أسرة قتيل فيلا نانسي عجرم





وقد فسر البعض السر وراء هذا القرار إلى أمرين لا ثالث لهما الأول أن أسرة القتيل رأت أن المحامية رهاب بيطار أصبحت تهتم أكثر بالسوشيال ميديا وتستغل الطرف الشهير وأنها قضية رأي عام في شهرتها وتواجدها تحت تسليط الضوء.





أما التفسير الثانى هو أن هذا القرار تمهيدا لتسوية الأمور مع الدكتور فادى الهاشم وزوجته الفنانة نانسي عجرم وبداية للتنازل عن استمرار القضية.





وكان والده القتيل محمد الموسى أعلن في مقطع فيديو عن عزل المحامية من القضية وتم ابلاغها بهذا الأمر في يوم 16 مارس الحالى.

أثار قرار أسرة محمد الموسى قتيل فيلا نانسي عجرم والذى أعلن عنه والده بعزل المحامية رهاب بيطار من القضية حالة من الجدل الواسع خاصة أن الأسباب غير معلومة.