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مرأة

الأعراض وحدها لا تكفي.. كيف تكتشف إصابتك بفيروس كورونا؟

الأربعاء 18/مارس/2020 - 06:30 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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محمود زيدان
وجه الدكتور أحمد شوقي متولي، أستاذ الأمراض الصدرية والحساسية ومدير مستشفى الصدر الجامعي بطنطا، عدة نصائح مهمة للمواطنين؛ للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن هدف العالم التخلص من المرض بالكامل مثل سارس وليس التعايش معه مثل الأنفلونزا.

نصائح للوقاية من كورونا
وقال، متولي لـ"صدى البلد"، إن تعطيل السفر إلى و من الخارج مفيد في وجهة نظري طوال الأسبوعين القادمين كوقاية، وأن تعطيل الدراسة فكرة صائبة تمامًا، مطالبًا بالالتزام بالتوجيهات والتعليميات الصحية الوقائية ومنع التجمعات بعدم الذهاب إلى المدارس أو الجامعات أو الدروس الخصوصية الجماعية والفردية، وعدم الخروج للعلب أو الذهاب للكافيهات.

وأضاف، مدير مستشفى الصدر الجامعي بطنطا، يجب تجنب الأماكن المزدحمة مثل القطارات المزدحمة أو وسائل النقل الجماعية مثل الميكروباص، وعدم الخروج في البرد ليلًا إلا للعمل أو الضرورة، وعدم الخروج نهارًا إلا للعمل، ومنع بعض العادات مثل التقبيل والأحضان، وغسل اليد بالماء والصابون والمطهرات بصفة مستمرة.

أعراض كورونا
وأوضح الدكتور أحمد شوقي، أن الأشخاص الذين يعانون من عدوى الكورونا أو الإنفلونزا عادة ما يصابون بأعراض تنفسية مثل الحمى بارتفاع الحرارة اكثر من 38 درجة مئوية، والسعال وسيلان الأنف، لافتًا إلى أنه في حالات البرد فلا يوجد حرارة على الرغم من أن العديد من الأعراض متشابهة ، إلا أنها تسببها فيروسات مختلفة، بسبب أوجه التشابه بينهما.

طريقة تحديد الإصابة بفيروس كورونا

وأشار قائلًا: "قد يكون من الصعب تحديد المرض بناءً على الأعراض وحدها، لهذا السبب، ويجب إجراء اختبارات معملية لتأكيد ما إذا كان لدى شخص عدوى الكورونا من عدمه، مطالبًا المواطنين بالاهتمام بالنظافة الشخصية والنظافة العامة للمنشآت التي يقيمون بها أو يعملون بها وتعقيمها بصفة مستمرة، واستنشاق بخار الماء الساخن، والإكثار من تناول المياه والمشروبات الساخنة على مدار اليوم.
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