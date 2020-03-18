الفن في زمن الكورونا.. أول حفلة أونلاين لـ ديسكو مصر

تستعد فرقة ديسكو مصر لمفاجأة جمهورها ببث أول حفلة لايف فى مصر والعالم لتطل من خلال اليوتيوب، في تمام الساعة الحادية عشرة مساء غد الخميس.





يأتي الحفل امتثالًا لقرارات الدولة بإلغاء جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"؛ وفي نفس الوقت تشجيعًا للشباب على البقاء في المنزل بعيدًا عن فرص العدوى.





وإيمانًا من ديسكو مصر بحق المواطنين فى الحفاظ على صحتهم، وأيضًا حقهم فى الترفيه، أعلنت الفرقة بالاتفاق مع محمد الشاعر المدير التنفيذى لـ "ذا بيسمنت ريكوردز" لتحقيق الاستغلال الأمثل للتكنولوجيا وبث الحفل رقميًا من خلال خاصية اليوتيوب لايف بحيث يتم التفاعل مع الجمهور من الشباب من خلال التعليقات واستقبال طلباتهم من الأغاني والموسيقى.





كما صرحت " ذا بيسمنت ريكوردز" على تنظيم سلسلة من الحفلات الإلكترونية بالتعاون مع عدد كبير من الفنانين المصريين، وسيتم الإعلان عنها قريبًا .



