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سيارات

تعرف على موعد طرح سكودا أوكتافيا الجديدة في السوق المصري

الأربعاء 18/مارس/2020 - 08:32 م
سكودا
سكودا
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عزة عاطف
بعد الإعلان عنها رسميًا، كشفت مجموعة «كيان إيجيبت» الوكيل الرسمي لشركة السيارات التشيكية سكودا في مصر، عن موعد طرح سيارتها الجديدة من سكودا أوكتافيا 2020 في الأسواق المصرية مع بداية النصف الثاني من العام الجاري.

يأتي الجيل الجديد من السيارة بنوعين من المحركات، الأول محرك وقود مكون من 3 اسطوانات وسعة 1,0 لتر، مما يولد قوة حصانية قدرها 110 حصان و200 نيوتن/متر من عزم الدوران.

أما الثاني فهو محرك هجين رباعي الأسطوانات وبسعة لترية 1,5 لتر، مما يولد قوة حصانية قدرها 150 حصان و250 نيوتن/متر من عزم الدوران.


وتتميز سكودا أوكتافيا الجديدة بأبعاد مختلفة حيث سيزداد طولها بمقدار 19 مم ليبلغ الطول الكلي 4,689 مم وزيادة في العرض بمقدار 15 مم ليبلغ 1,829 مم، مع زيادة حجم سعة التخزين الخلفية لتصل لـ 600 لتر.


أما عن النسخة الأعلى منها، فتأتي مزودة بمحرك ذي سعة لترية 2,0 لتر متصل بناقل حركة من نوع DSG وقوة 190 حصانًا و 320 نيوتن متر من عزم الدوران.
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