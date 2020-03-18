رضا لاشين: قرارات تحفيز القطاع الصناعي مهمة ومطلوبة وستحرك رؤوس الأموال الراكدة





وأوضح لاشين في تصريحات ل صدى البلد أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة 3% سيساهم في تحريك السيولة الراكدة داخل البنوك وانتقالها إلى السوق.





وأشار رئيس منتدى مصر للدراسات الاقتصادية إلى قرار خفض أسعار الغاز للمصانع وكذلك قرارات دعم المصانع المتعثرة ستعمل على تعظيم دور القطاع الصناعي في تحقيق معدلات نمو كبيرة وكذا خفض عجز الميزان التجاري بالإضافة إلى تنمية قطاعات الصادرات.





وتوقع لاشين أن تلقي قرارات الحكومة التحفيزية أثرها على نمو القطاع الصناعي فور انتهاء أزمة كورونا التي أثرت سلبا على الأسواق كافة حول العالم.

قال الدكتور رضا لاشين رئيس منتدى مصر للدراسات الاقتصادية إن حزمة القرارات الحكومية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة بشأن تحفيز الصناعة مهمة للغاية ومطلوبة لتعزيز دور القطاع الصناعي في تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.