AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تجديد حبس 3 أشخاص في انتحال صفة موظفين للنصب على المواطنين

الأربعاء 18/مارس/2020 - 07:02 م
تجديد حبس
تجديد حبس
Advertisements
اسلام مقلد
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزيتون تجديد حبس 3 أشخاص، 15 يوما على ذمة التحقيقات في النصب  على المواطنين وانتحال صفة عاملين  بأحد الأحياء فى منطقة الزيتون.


كانت معلومات وردت لمباحث قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة، بتواجد 3 أشخاص أمام أحد العقارات بدائرة القسم، وانتحالهم صفة مُهندسين وعمال بالحى، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وتبين أنهم 3 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية")، أثناء تواجدهم أمام العقار المشار إليه، وبصحبتهم حارس العقار.



وبسؤال الأخير، قرر بأنه حال تواجده أمام العقار محل عمله "به أعمال هدم"، فوجئ بحضور المتهمين ومطالبته بأوراق تراخيص الهدم الخاصة بالعقار عقب إيهامه بأنهم مهندسون وعمال بالحى، ومساومته لدفع مبلغ مالى نظير عدم تحرير محضر مخالفة ضده، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة  وتحرر المحضر  اللازم .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عاطلان ينتحلان صفة ضابطي شرطة ليستوليا على أموال أحد المقاولين

عملوا نفسهم ضباط.. حبس عصابة سرقة متعلقات المواطنين بالسلام

ترشيحاتنا

عزل المحامية .. قرار صادم من أسرة قتيل فيلا نانسي عجرم

إسرائيل تسجل أكبر عدد إصابات يومي بفيروس كورونا

هل دخلت أسوان الحجر الصحي .. المحافظ يكشف الحقيقة

مصر تسلم قرار إنهاء الاعتماد لمراسلة الجارديان.. وإنذار لمراسل نيويورك تايمز

فخر العرب .. محمد صلاح يتبرع بـ 20 مليون جنيه لمواجهة فيروس كورونا

171 حالة ..السعودية تعلن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة.. فاهيتا لحم دايت من المطبخ المكسيكي

بعد أنباء زواجها من أحمد العوضى.. شاهد إطلالة ياسمين عبد العزيز في أول ظهور لها

خدمة تغيير الزيت السريعة خلال 15 دقيقة فقط من تويوتا.. في هذا الفرع