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القوات المسلحة: إجراء التطهير اللازم لجامعة القاهرة .. ودفع عربات التعقيم المتحركة والثقيلة والأطقم المحمولة للوقاية

الأربعاء 18/مارس/2020 - 07:00 م
صورة من عملية التطهير
صورة من عملية التطهير
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محمد إبراهيم
القوات المسلحة:
= دفع عربات التعقيم المتحركة والتطهير الثقيلة وأطقم التطهير المحمولة لإجراء التعقيم والتطهير 
= تطهير المنشآت والقاعات والمدرجات والمعامل الدراسية بما يحقق سلامة وحماية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين

واصلت القوات المسلحة مهامها فى معاونة أجهزة الدولة، بشأن تنفيذ الخطة الوقائية لمجابهة خطر فيروس "كورونا" المستجد، وإتخاذ كافة الإجراءات التى تكفل سلامة ووقاية أفراد الشعب المصرى.

وقامت القيادة العامة للقوات المسلحة بتكليف إداراتها التخصصية لدفع عربات التعقيم المتحركة والتطهير الثقيلة وأطقم التطهير المحمولة لإجراء التعقيم والتطهير اللازم لجامعة القاهرة وما تحتويه من منشآت وقاعات ومدرجات ومعامل دراسية.

ذلك بما يحقق ضمان سلامة وحماية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة من إحتماليات الإصابة بأى عدوى تنفسية وذلك ضمن مخطط لإجراء عمليات التطهير الوقائى لعدد من الجامعات المصرية والمنشآت التى يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين.

وقدم رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت الشكر والعرفان للقوات المسلحة على ما تقوم به من مهام لخدمة الوطن  فى كافة المحن والأزمات بإعتبارها جزءا لا يتجزأ من نسيج الشعب المصرى، مؤكدًا أن ما تقوم به القوات المسلحة يعد من أسس ومقومات المحافظة على الأمن القومى المصرى بمجابهة  كافة التحديات والتهديدات.

مشيدًا بالإسلوب الراقى للأطقم الفنية ، فضلًا عن إستخدام المعدات والأدوات الفنية المتطورة التى تم إستخدامها خلال عمليات التطهير الوقائى بما يضمن سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وكافة المترددين على الجامعة.

يأتى ذلك إنطلاقًا من الدور الفعال الذى تقوم به القوات المسلحة تجاه كافة الأزمات والمخاطر التى تهدد شعب مصر العظيم.
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