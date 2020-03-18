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أخبار البلد

stay safe..أورنج تدعم عملائها ضد فيروس كورونا بهذه الطريقة ..صور

الأربعاء 18/مارس/2020 - 07:09 م
صدى البلد
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احمد عبد القوى

فى خطوة سريعة من شركة اورنج لمواجهه اخطار كورونا ، قامت الشركة اليوم باظهر جملة ( ( stay safe  بجانب اسم الشبكة على التليفونات المحمولة .


ومن المقرر ان تظهر هذه الجملة تباعا على جميع اجهزة محمول شبكة اورنج على مستوى الجمهورية .


كانت اورنج من اوائل الشركات التى بدأت فى  اتخاذ سلسلة من الإجراءات الوقائية والاحترازية الفعالة والخطوات الجادة للحد والوقاية من انتشار المرض، باتباع أقصى التدابير الصحية، وقامت بتركيب أجهزة تعقيم لليد في المقر الرئيسي للشركة وفي جميع المباني التابعة لها لكي يستخدمها الموظفون باستمرار لتقليل خطر الإصابة، وكذلك بالنسبة لجميع الموظفين العاملين في منافذ البيع حرصًا منها على سلامتهم وسلامة العملاء.

كما تقوم الشركة بتعقيم جميع الأسطح والحمامات والمصاعد في جميع مقرات الشركة بصفة دورية، بالإضافة إلى توفير التهوية الكافية خلال أوقات العمل الرسمية.

وأصدرت شركة "أورنچ" العالمية تعليمات لموظفيها في أورنچ بوقف رحلات العمل إلى الخارج وتقنين الرحلات الداخلية، وذلك حتى نهاية مارس الحالي كنوع من الإجراءات الاحترازية.

وطالبت الشركة جميع موظفيها باتباع الإرشادات الوقائية اللازمة في حياتهم اليومية، وذلك من خلال النشرة الداخلية التي تم إرسالها لهم، وتتضمن جميع خطوات السلامة الصحية للوقاية والحد من الإصابة وانتشار المرض.

كما تقوم الشركة بتنظيم محاضرات توعية وتثقيف لموظفي الشركة بالتعاون مع شركة عالمية للوقاية من المرض.
stay safe..أورنج تدعم عملائها ضد فيروس كورونا بهذه الطريقة ..صور
stay safe..أورنج تدعم عملائها ضد فيروس كورونا بهذه الطريقة ..صور
stay safe..أورنج تدعم عملائها ضد فيروس كورونا بهذه الطريقة ..صور
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