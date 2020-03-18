لمواجهة كورونا.. الصين تبني مستشفى مخصصا للقادمين من الخارج.. فيديو

افتتحت الصين مستشفى مخصصا لحجر الأشخاص القادمين إلى بكين من الخارج، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تم نقل أول مجموعة من الأشخاص الذين قدموا إلى مطار بكين الدولي، للمستشفى اليوم.
وأوضحت الصحيفة أنه تم بناء المستشفى في مقر مركز طبى سابق كان مخصصًا لعلاج مرض السارس.
واستغرق البناء 53 يومًا وشارك فيه أكثر من 15000 عامل، ويحتوي المستشفى على 1600 سرير.
يأتي هذا الأمر في الوقت الذي يعتبر فيه الصينيون الذين يعيشون خارج البلاد، أن وطنهم أصبح الآن ملاذًا آمنًا، بعد تسجيل أعداد منخفضة مصابة بـ كورونا.
وسجل المسؤولون في بكين حتى الآن 54 مريضا من الخارج أصيبوا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وأكدوا أنهم يخشون أن يزداد العدد ما يسفر عن فشل تقدم الصين في الحد من تفشي الفيروس القاتل.
وكانت الصين، أعلنت اليوم تسجيل حالة واحدة فقط جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" لليوم الثاني على التوالي.
ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قالت اللجنة الصحية الوطنية الصينية، إنه لليوم الثاني على التوالي، لم تظهر سوى إصابة واحدة جديدة محلية في ووهان، بؤرة تفشي الفيروس.
وسجلت مقاطعة هوبي الصينية، في الأيام السبعة الماضية، عددًا محدودًا من الإصابات بكورونا، بعد الارتفاع الذي شهدته في فبراير الماضي.
وكانت السلطات الصينية أعلنت 11 حالة وفاة جديدة بـ فيروس كورونا المستجد، وبذلك يرتفع عدد وفيات فيروس كورونا في الصين إلى 3237 حالة.
وأكدت الصين ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 80894 حالة إصابة.
وارتفعت حصيلة ضحايا فيروس كورونا إلى أكثر من 7 آلاف حالة وفاة حول العالم.
وكانت الصين أطلقت، أمس الثلاثاء، التجارب السريرية لأول لقاح مضاد لـ كورونا، تم تطويره من قبل أكبر خبراء الحرب الحيوية العسكرية في الصين.