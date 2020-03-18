لمواجهة كورونا.. الصين تبني مستشفى مخصصا للقادمين من الخارج.. فيديو

افتتحت الصين مستشفى مخصصا لحجر الأشخاص القادمين إلى بكين من الخارج، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.









ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تم نقل أول مجموعة من الأشخاص الذين قدموا إلى مطار بكين الدولي، للمستشفى اليوم.









وأوضحت الصحيفة أنه تم بناء المستشفى في مقر مركز طبى سابق كان مخصصًا لعلاج مرض السارس.









واستغرق البناء 53 يومًا وشارك فيه أكثر من 15000 عامل، ويحتوي المستشفى على 1600 سرير.









يأتي هذا الأمر في الوقت الذي يعتبر فيه الصينيون الذين يعيشون خارج البلاد، أن وطنهم أصبح الآن ملاذًا آمنًا، بعد تسجيل أعداد منخفضة مصابة بـ كورونا.









وسجل المسؤولون في بكين حتى الآن 54 مريضا من الخارج أصيبوا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وأكدوا أنهم يخشون أن يزداد العدد ما يسفر عن فشل تقدم الصين في الحد من تفشي الفيروس القاتل.







