AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

كررها 3 مرات.. ترامب: أمريكا في حالة حرب ضد "الفيروس الصيني"

الأربعاء 18/مارس/2020 - 07:04 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
قال الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة في حالة حرب ضد فيروس  كورونا المستجد "كوفيد 19"، مصر على وصفه بـ"الفيروس الصيني".

وكرر دونالد ترامب وصفة فيروس كورونا بـ"الفيروس الصيني" خلال مؤتمره لـ3 مرات، على الرغم من استنكار الصين المتكرر من هذا الوصف.

ودافع ترامب عن وصف "الفيروس الصيني" قائلا: "فيروس كورونا جاء من الصين لذلك أطلق عليه الفيروس الصيني".

وكتب في وقت سابق على المؤتمر عبر تويتر: "لقد تعاملت دائمًا مع الفيروس الصيني بجدية كبيرة وقمت بعمل جيد جدًا منذ البداية، بما في ذلك قراري المبكر جدًا بإغلاق الحدود من الصين - والذي كان ضد رغبات الجميع تقريبًا. حيث تم إنقاذ العديد من الأرواح.  رواية الإعلام الكاذب الجديدة مشينة وخاطئة".

وكان ترامب علق أمس الثلاثاء للمرة الأولى على  اتهام الصين الضمني بتورط الولايات المتحدة في زرع فيروس كورونا المستجد داخل أراضيها.

وقال ترامب:"الصين قدمت معلومات خاطئة وقالت إن جيشنا هو من وضع الفيروس في الصين وهذا غير صحيح".

وأضاف: "أنا قلت إن مصدر الفيروس هو الصين وهذه معلومة دقيقة".

ودافع ترامب عن استخدامه مصطلح "الفيروس الصينيّ" في إشارة إلى كورونا قائلا إن العبارة "في محلها تماما".

ويشار إلى أن الولايات المتحدة تتهم بالتورط في نشر الفيروس في الصين كجزء من حرب بيولوجية لضرب الاقتصاد الصيني، لكن تلك الادعاءات لم يرد دليل عليها، في الوقت الذي يشير العلماء إلى أن سلالة فيروسات كورونا جاءت من الحيوانات البرية في الصين، والتي يتغذى عليها المواطنين الصينيين.

ويشار إلى أن منظمة الصحة تحظر تسمية الفيروسات أو الأمراض وربطها بأماكن نشأتها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترامب يعرض على الصين التدخل في أزمة فيروس كورونا: خبراؤنا غير عاديين

ترامب عن فيروس كورونا: الأمور تسير على ما يرام

البيت الأبيض يعلن عدد المصابين بـ كورونا.. ويؤكد: الوضع خطير

الرئيس الصيني لترامب: قادرون على مواجهة فيروس كورونا

بعد محادثتهما عن كورونا.. ترامب كشف كواليس حواره مع رئيس الصين

اسم جديد من ترامب لفيروس كورونا.. واللقاح المضاد في مراحل التجارب

ترشيحاتنا

زوجة باسم مرسى تصدمه على الهواء بسبب تقاليع شعره الغريبة

بعد ثبوت إصابة نزيل إيطالي بكورونا.. قرار عاجل من الصحة ضد فندق بالإسكندرية

الأعراض وحدها لا تكفي.. كيف تكتشف إصابتك بفيروس كورونا؟

قرار جديد من التعليم للتخفيف على طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

ياسمين عبد العزيز تتألق بالأبيض والأسود.. شاهد

لمواجهة كورونا.. التموين: استخراج بدل الفاقد والتالف من موقع دعم مصر وإلغاء الحوالة البريدية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة.. فاهيتا لحم دايت من المطبخ المكسيكي

بعد أنباء زواجها من أحمد العوضى.. شاهد إطلالة ياسمين عبد العزيز في أول ظهور لها

خدمة تغيير الزيت السريعة خلال 15 دقيقة فقط من تويوتا.. في هذا الفرع