كررها 3 مرات.. ترامب: أمريكا في حالة حرب ضد "الفيروس الصيني"

قال الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة في حالة حرب ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مصر على وصفه بـ"الفيروس الصيني".





وكرر دونالد ترامب وصفة فيروس كورونا بـ"الفيروس الصيني" خلال مؤتمره لـ3 مرات، على الرغم من استنكار الصين المتكرر من هذا الوصف.





ودافع ترامب عن وصف "الفيروس الصيني" قائلا: "فيروس كورونا جاء من الصين لذلك أطلق عليه الفيروس الصيني".





وكتب في وقت سابق على المؤتمر عبر تويتر: "لقد تعاملت دائمًا مع الفيروس الصيني بجدية كبيرة وقمت بعمل جيد جدًا منذ البداية، بما في ذلك قراري المبكر جدًا بإغلاق الحدود من الصين - والذي كان ضد رغبات الجميع تقريبًا. حيث تم إنقاذ العديد من الأرواح. رواية الإعلام الكاذب الجديدة مشينة وخاطئة".





وكان ترامب علق أمس الثلاثاء للمرة الأولى على اتهام الصين الضمني بتورط الولايات المتحدة في زرع فيروس كورونا المستجد داخل أراضيها.





وقال ترامب:"الصين قدمت معلومات خاطئة وقالت إن جيشنا هو من وضع الفيروس في الصين وهذا غير صحيح".





وأضاف: "أنا قلت إن مصدر الفيروس هو الصين وهذه معلومة دقيقة".





ودافع ترامب عن استخدامه مصطلح "الفيروس الصينيّ" في إشارة إلى كورونا قائلا إن العبارة "في محلها تماما".





ويشار إلى أن الولايات المتحدة تتهم بالتورط في نشر الفيروس في الصين كجزء من حرب بيولوجية لضرب الاقتصاد الصيني، لكن تلك الادعاءات لم يرد دليل عليها، في الوقت الذي يشير العلماء إلى أن سلالة فيروسات كورونا جاءت من الحيوانات البرية في الصين، والتي يتغذى عليها المواطنين الصينيين.





ويشار إلى أن منظمة الصحة تحظر تسمية الفيروسات أو الأمراض وربطها بأماكن نشأتها.



