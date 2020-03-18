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مرأة

عميد معهد القلب السابق يؤكد على توفر علاج لفيروس كورونا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 07:09 م
صدى البلد
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رنا عصمت

أوضح  الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عبر منشور على صفحته الشخصية على "فيسبوك"، أن هناك أدوية لعلاج مرض الكورونا متوفرة.


وأضاف عميد معهد القلب السابق،إن الأدوية المستخدمة في علاج الكورونا متوفرة وتستخدم  لأغراض اخرى،و هو دواء كلوركوين كان بيستخدم في علاج المفاصل والوقاية من الملاريا


وتابع:"دواء فاڤيپيراڤير  كان بيستخدم في علاج الانفلونزا في علاج الايبولا  والدوائين اعطوا  نتائج إيجابية  في الصين وفرنسا ومصر.

واكد ان التأخير في تسجيله  الرسمي مع منظمة الصحة ومنظمة الأدوية الأمريكية لاستخدامه في هذا الغرض .


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