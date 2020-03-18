بشرى سارة.. تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة فى الموازنة القادمة..فيديو

أكد دكتور هشام الحموي مستشار وزير المالية أن مصر تقدم الآن مجهودات كبيرة خلال تلك الفترة من اجل مكافحة فيروس كورونا مؤكدا أن دور الدولة يحترم من أجل تجاوز تلك المحنة.





وأضاف الحموي خلال وجوده ضيفا ببرنامج صالة التحرير عبر فضائية صدى البلد تقديم الاعلامية عزة مصطفى، أن هناك سياسة ضريبية تعتمد على مراعاه المواطن ومحدودي الدخل ومراعاه المستثمر وصاحب الشركة والمؤسسة.





وتابع مستشار وزير المالية ان الضرائب الروح بالنسبة لنا مؤكدا انها تساعد على تنفيذ السياسات المعتمدة على ميزانية الدولة.





واشار دكتور هشام الحموي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه برعاية الفئات المحدودة الدخل مؤكدا ان الدولة المصرية لن تدخر اى جهد عن المواطن المصري.



