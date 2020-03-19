هتصيف يعنى هتصيف.. شاب يوثق تحول قرية بدمياط لمصيف بعد غرقها في مياه الأمطار.. فيديو

"معانا هتصيف يعنى هتصيف".. مقولة وصف بها شاب دمياطى حالة قرية السعدية البحرية التابعة لمركز كفر سعد بمحافظة دمياط بعد انقضاء موجة الأمطار التي اجتاحت البلاد الأسبوع الماضى، خاصة أنها خلفت بركا كبيرة من المياه، والتى صورها هذا الشاب فى فيديو على تطبيق "التيك توك"، بشكل ساخر، والتى لم يتم رفع آثارها حتى الآن كما يظهر بالفيديو.





بأسلوب ساخر، عبر فيديو على تطبيق "التيك توك"، انتقد أحد شباب قرية السعدية البحرية التابعة لمركز كفر سعد بمحافظة دمياط، تحول المنطقة الملاصقة لمركز شباب السعدية البحرية إلى بركة من مياه الأمطار المتراكمة منذ أيام، والتى جاءت نتيجة لهطول الأمطار بشكل غزير خلال عاصفة التنين التى شهدتها البلاد الأسبوع الماضي.





جاء في الفيديو الساخر قيام الشاب بدعوة المواطنين إلى زيارة القرية ومشاهدة ما أطلق عليه بحر من المياه قائلا: "فكرت تروح مصيف ومفيش معاك فلوس، حبيت تتفسح ومش عارف تخرج، تعالى قضى معانا يوم بجوار مركز شباب السعدية البحرية، معانا هتصيف يعنى هتصيف".





وعلى الرغم من انتهاء عاصفة التنين التى تعرضت لها البلاد، الأيام الماضية، إلا أن أغلب شوارع قرى محافظة دمياط تحولت إلى برك من المياه نتيجة لهطول الأمطار خلال فترة العاصفة بغزارة وانسداد البالوعات في الشوارع، زاد من تراكم المياه.





وكشفت آثار العاصفة عن تحول الشوارع إلى برك من الطين والماء، و تدنى حالة الصرف الصحى بالكثير من قرى دمياط، وعدم الاستعداد الكافي لفصل الشتاء من قبل إدارة الأزمات بالمحافظة ولا المجالس المحلية على مستوى المحافظة، وبالرغم من أنه من المفترض أن تكون المحافظة قد استعدت لأى حالة طوارئ خاصة بهطول الأمطار، إلا أن جميع شوارع المحافظة غرقت في المياه وتحولت إلى بركة من الطين.



