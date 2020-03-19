برلماني: تأثير كورونا على الاقتصاد العالمي ظهر في سعر النفط

قال النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن تأثيرات فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي كبير للغاية، وهذا ظهر في التراجع الذي تشهده أسعار النفط مؤخرا.





وأضاف "الجوهري"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن تراجع أسعار المحروقات عالميا سيؤثر بشكل أو بآخر على إعادة تقييم أسعار المحروقات الفترة المقبلة، متوقعا أن تشهد تراجعا.





وتراجعت أسعار النفط للجلسة الثالثة أمس الأربعاء، ونزلت العقود الآجلة للخام الأمريكي إلى أدنى مستوى في 17 عامًا مع تدهور التوقعات للطلب على الوقود لتبدو أكثر قتامة وسط توقف لحركة السفر والأنشطة الاجتماعية بسبب وباء فيروس كورونا.





وتراجع الخام الأمريكي 84 سنتا، أو 3.12 بالمئة، إلى 26.11 دولار للبرميل، بعدما انخفض في وقت سابق إلى 25.83 دولار للبرميل، وهو أدنى سعر منذ مايو 2003.





ونزل خام برنت 37 سنتا ما يعادل 1.29 بالمئة إلى 28.36 دولار للبرميل، وكان قد هبط في وقت سابق إلى 28.05 دولار وهو أقل مستوى منذ أوائل 2016.





وخفض بنك "جولدمان ساكس"، توقعه لـ سعر خام برنت في الربع الثاني من العام الجاري بمقدار الثُلث ليصل إلى 20 دولارًا للبرميل، متوقعا تراجعًا قياسيًا في الطلب العالمي بمقدار 1.1 مليون برميل يوميا هذا العام بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا على النمو الاقتصادي.





وعند هذا المستوى، سيكون سعر خام برنت عند أدنى مستوى منذ فبراير 2002، ونزلت أسعار النفط مجددا اليوم، الأربعاء، حيث جرى تداول برنت قرب 28.50 دولار للبرميل.



