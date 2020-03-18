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فن

طرح تتر مسلسل بنات الملاكمة.. فيديو

الأربعاء 18/مارس/2020 - 09:32 م
بنات الملاكمة
بنات الملاكمة
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محمد نحلة

أطلقت شركة بلاتينوم ريكوردز، بالتعاون مع قناة MBC4  أغنية جديدة بعنوان "هذا هو وقتي" من غناء فنان الراب السعودي "قصي خضر" ويشاركه الغناء الفنانة السعودية "غادة". 


الأغنية من كلمات قصي خضر وموسيقى مهند هاني وقصي، وهي المقدمة الموسيقية لمسلسل "بنات الملاكمة" في جزئه الثاني، والذي بدأ عرضه يوم الأحد الموافق ١٥ مارس على شاشة MBC4.


كما أطلقت الشركة الفيديو الخاص بالأغنية على طريقة الفيديو كليب على قناة بلاتينوم ريكوردز في اليوتيوب، والعمل من اخراج المخرج فراس دهني، ويحمل لقطات من تسجيل الفنانين للأغنية ومشاهد من المسلسل.


وأعرب الفنان قصي خضر عن سعادته بالعودة لتقديم هذا العمل مع شركة بلاتينوم ريكوردز، بعد عدة نجاحات قدمها مع الشركة في السابق.


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