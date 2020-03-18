تحويل المخالفين للنيابة .. محافظ البحر الأحمر يحذر التجار المحتكرين

شدد محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، على الاستمرار في قيام الأجهزة المعنية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع لمكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار، والتنسيق المستمر مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وشن حملات على المخالفين، مع تشديد الرقابة على أماكن تخزين السلع والمنظفات والمطهرات.





أكد المحافظ أن مديرية التموين ضبطت اليوم الأربعاء، العديد من المخالفات التموينية التي تنوعت ما بين عدم وجود ترخيص، وعدم الإعلان عن الأسعار، كما تم تحرير عدد من المحاضر بيع بأزيد من الثمن، وذلك خلال الحملات التموينية المكبرة، التى وجه بشنها على كل المدن بشكل مستمر، استجابة لشكاوي المواطنين، وأيضًا بعدما رصدت أجهزة المحافظة محاولة بعض التجار استغلال قرار الحجر الصحي للعاملين بالمنشآت السياحية وقاموا برفع أسعار بعض السلع.



