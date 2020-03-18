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محافظات

تحويل المخالفين للنيابة .. محافظ البحر الأحمر يحذر التجار المحتكرين

الأربعاء 18/مارس/2020 - 08:04 م
صدى البلد
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إبراهيم جادالله
شدد محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، على الاستمرار في قيام الأجهزة المعنية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع لمكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار، والتنسيق المستمر مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وشن حملات على المخالفين، مع تشديد الرقابة على أماكن تخزين السلع والمنظفات والمطهرات. 

أكد المحافظ أن مديرية التموين ضبطت اليوم الأربعاء، العديد من المخالفات التموينية التي تنوعت ما بين  عدم وجود ترخيص، وعدم الإعلان عن الأسعار، كما تم تحرير عدد من المحاضر بيع بأزيد من الثمن، وذلك خلال الحملات التموينية المكبرة، التى وجه بشنها على كل المدن بشكل مستمر، استجابة لشكاوي المواطنين، وأيضًا بعدما رصدت أجهزة المحافظة محاولة بعض التجار استغلال قرار الحجر الصحي للعاملين بالمنشآت السياحية وقاموا برفع أسعار بعض السلع. 

وأشار محافظ البحر الأحمر إلى أنه مستمر في جولاته الميدانية، وسيتم التصدي بكل حزم لكافة محاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو أي مظاهر لاستغلال المواطنين، ومنع أي محاولات للتجار لرفع الأسعار خاصة السلع الأساسية، وطمأن المواطنين قائلًا "المتابعة مستمرة والسلع الغذائية الأساسية متوافرة بكميات مناسبة"، لافتًا إلى أن تلك الإجراءات تأتي تنفيذًا لتكليفات الدولة، بإحكام الرقابة على كافة السلع التموينية، في ضوء الاجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
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