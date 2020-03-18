قرار عاجل.. الأردن تعلن حظر التجوال في كل محافظات المملكة بسبب كورونا

أعلنت الأردن إغلاق جميع محافظات المملكة من جميع المنافذ، في إطار التدابير الطارئة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وقررت القوات المسلحة الأردنية إغلاق العاصمة عمان وجميع المحافظات في المملكة الهاشمية، وحظر التنقل مع الالتزام بمحدودية الحركة داخل جميع المحافظات إلا للضرورة القصوى، من السابعة صباحا والسابعة مساء باستثناء الأشخاص المصرح لهم من قبل الجهات المعنية المعروفة لدى الجيش والأجهزة الأمنية.





وكانت الأردن أعلنت أمس الثلاثاء بدء العمل بحالة الطوارئ، لمواجهة تفشي فيروس كورونا.





وقرر المجلس القضائي خلال اجتماع عقده بدعوة من رئيس محكمة التمييز محمد الغزو اليوم الاربعاء، بالافراج عن 3081 محكوما عليه اثر قضايا ديون مدنية، بينهم 37 انثى.





وكانت الأردن قد أعلنت وصول إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 52، و5 آلاف مودعون بالحجر الصحي.



