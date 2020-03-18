AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الحرب ضد كورونا .. كواليس اجتماع اللجنة الأولمبية مع الدولية عن أولمبياد طوكيو 2020

الأربعاء 18/مارس/2020 - 07:57 م
جانب من اجتماع اللجنة
جانب من اجتماع اللجنة الأولمبية مع الدولية
Advertisements
عمرو الحلواني
عقد اليوم اجتماع الـ "فيديو كونفرانس كول"، لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب مع توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية والذي عقد مع اللجان الأولمبية الوطنية عبر العالم.


حضر الإجتماع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وجميع أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية .


تم التوضيح خلال الإجتماع من رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ أن إستعدادات اليابان لإستضافة دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 كما هي وعلى أعلى مستوى.


وأكد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية أن مواجهة خطر فيرس كورونا مسئولية كبيرة ومهمتنا حماية اللاعبين والحفاظ عليهم وعلى جميع المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية ومازال أمامنا أربعة أشهر قبل انطلاق الأولمبياد.


وكشف رئيس الأولمبية الدولية خلال الإجتماع الذي عقد عن وضع خطط لكل الإحتمالات سواء مراحل التصفيات التي تم تأجيلها أو المقرر إقامتها الفترة القادمة من أجل منح الفرص لجميع اللاعبين بالتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأولمبية تهنئ منتخب اليد وتؤكد ثقتها في قدرة الفريق على التأهل لأولمبياد طوكيو

الأولمبية تهنئ هدايا ملاك بالتأهل لأولمبياد طوكيو

الأوليمبية تهنئ نور حسين بالتأهل لأولمبياد طوكيو

حقيقة إلغاء دورة الألعاب الأولمبية فى طوكيو.. هشام حطب يوضح

وزيرة الأولمبياد تحسم الجدل حول تأجيل طوكيو 2020

قرار عاجل من اللجنة الأولمبية بعد وقف النشاط الرياضى فى مصر.. تفاصيل

ترشيحاتنا

مصادر سرية في أمريكا تعلن أنباء خطيرة عن كورونا

منظمة الصحة العالمية تنصح بعدم تناول هذا الدواء في ظل تفشي كورونا

النيابة تستدعي لاعب الأهلي صالح جمعة في واقعة دهس شاب بالجيزة

الصحة تؤكد:ليس لدينا بؤرة لفيروس كورونا في مصر..فيديو

دينا الشربينى بالكمامة والجوانتى فى تصوير مسلسلها الجديد.. تفاصيل

هل دخلت أسوان الحجر الصحي .. المحافظ يكشف الحقيقة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في شهر واحد.. مشروب يعالج قرحة المعدة

بـ ماكياج جذاب.. هبة مجدى تستعرض جمالها فى أحدث ظهور .. شاهد

بسبب عيب خطير.. فولفو تستدعي هذه الطرازات من السوق المصري