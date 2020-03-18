الحرب ضد كورونا .. كواليس اجتماع اللجنة الأولمبية مع الدولية عن أولمبياد طوكيو 2020

عقد اليوم اجتماع الـ "فيديو كونفرانس كول"، لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب مع توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية والذي عقد مع اللجان الأولمبية الوطنية عبر العالم.







حضر الإجتماع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وجميع أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية .







تم التوضيح خلال الإجتماع من رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ أن إستعدادات اليابان لإستضافة دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 كما هي وعلى أعلى مستوى.







وأكد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية أن مواجهة خطر فيرس كورونا مسئولية كبيرة ومهمتنا حماية اللاعبين والحفاظ عليهم وعلى جميع المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية ومازال أمامنا أربعة أشهر قبل انطلاق الأولمبياد.







وكشف رئيس الأولمبية الدولية خلال الإجتماع الذي عقد عن وضع خطط لكل الإحتمالات سواء مراحل التصفيات التي تم تأجيلها أو المقرر إقامتها الفترة القادمة من أجل منح الفرص لجميع اللاعبين بالتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.