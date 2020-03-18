ظافر عابدين يوجه نصائح لجمهوره لتجنب الإصابة بفيروس الكورونا .. فيديو





قال ظافر العابدين :" عايز اتكلم عن موضوع الكورونا .. سامحوني مش عايزين نعاود العديد من المعلومات اللي تعرفوها لكن هي مهمة ولازم نفكر نفسنا ونحافظ على روحنا من الوباء نغسل ايدينا .. وكل ما نحس اننا لمسنا شي ممكن ينقلنا الوباء نحاول مانلمسش وشنا ولا عنينا ولا فمنا ونخلي مسافة بينا وبين اي حد بنقابله".





وتابع:" ولو عندنا اي شك نحاول نقعد ونعزل روحنا عن الناس اللي نعرفهم الموضوع ممكن يكون فيه قلق بس لازم عشان نحمي ارواحنا والناس في المجتمع وكل بلد بتحاول تحمي الشعب بتاعه".





بينما اختتم حديثه قائلًا: "واقوى سلاح عندنا اننا نقوم بواجبنا لان مهما الحكومة عملت عشانا لازم احنا نقوم بابسط الاشياء ونحافظ على نفسنا عشان نعدي الازمة".

قام الفنان ظافر عابدين، بتوجيه عدة نصائح لجمهوره للوقاية من فيروس الكورونا المستجد، حيث نشر فيديو له عبر صفحته الرسمية على "الفيسبوك".