المتحدث العسكري يتصدر تويتر عقب ترويج شائعات عن انتشار القوات المسلحة فى الشوارع

وجاءت تعليقات رواد تويتر على الهاشتاج كالاتى:





المتحدث العسكرى نفى حالًا فكرة الانتشار لفرض حظر التجوال وان دي اشاعات، صدقوني والله احنا بعيد جدًا عن الخطوة دي لخطورتها من حيث ضغط الوقت وان الناس هتنزل اكتر في وقت اقل من اليوم بسرعة وبعشوائية عشان تجيب حاجتها وتحاول تبيع وتشتري ودا هيزود كثافة الناس اكتر من الطبيعي.









الرسالة المنتشرة بخصوص نزول الجيش للشوارع كدب

المتحدث العسكرى نفى صحتها

يا جماعة حرااام بقي كفاية





ياجماعه كفاية اخبار كدب واشاعات احنا فى موقف دلوقت مش محتاجين فيه اى كدب او اشاعات









وطالب المتحدث العسكرى كافة وسائل الإعلام ومستخدمى وسائل التواصل الإجتماعى بعدم ترويج الشائعات وضرورة تحري الدقة وعدم الإنسياق وراء أى إدعاءات مغرضة وأن المتحدث العسكرى هو المصدر الرسمى الوحيد للمعلومات الخاصة بالقوات المسلحة.

وأكد على مواصلة القوات المسلحة بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة استعداداتها لمجابهة خطر فيروس كورونا المستجد وإتخاذ كافة الإجراءات التى تكفل سلامة ووقاية أفراد الشعب المصرى.



