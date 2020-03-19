العليمي: نقدر تسهيلات الحكومة والبنك المركزي للصناعة ضد كورونا

قال النائب عبد المنعم العليمي، عضو مجلس النواب، إن الجهود التي تبذلها الحكومة والبنك المركزي في ضوء التعامل مع فيروس كورونا مقدرة من الجميع، وتؤكد الإدارة الناجحة من الدولة مع هذه الكارثة التي حلت بالعالم وليس مصر بعينها.





كان ذلك فى تصريحات لـ"صدي البلد"، مؤكدًا أن الإعفاءات والتسهيلات التى قدمت علي مستوي الصناعة والاقتصاد، تعطي العديد من الرسائل الإيجابية نحو التعافي من هذه الأزمة علي مستويات هذه القطاعات، مشيرا إلى أن الإعفاءات التى طالت المصانع المتعثرة من شأنها أن تكون لها تداعيات إيجابية علي العاملين بها.





ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن إدارة الدولة لهذا الملف ممتاز ويعطي صورة إيجابية عن الجهود التى تتم بشكل مدروس للحفاظ علي ما تحقق من نجاحات على مستوى الإصلاح الاقتصادي علي مدار السنوات الماضية، مشيرا إلى أن الأعباء كبيرة وكبيرة لكن التعاطي الحكومي معاها أفضل وأفضل.





وتطرق بحديثه إلى ضرورة أن يتحمل الجميع من المواطنين الأعباء، ويقدروا الظرف الذي تمر بها البلاد ليس في مصر لكن علي مستوي العالم، مشيرا إلى أن الأوضاع أشبه بحرب كبيرة غير واضح معالمها ومن ثم المسؤولية علي الجميع من أجل مرورها بأقل الخسائر.





وأكد ضرورة أن يكون لوزارة التضامن دور كبير في تعضويات الأهالي والعمالة الغير منتظمة، وأيضا دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حرصا علي أوضاعهم التى تحقق الاستقرار والسلم الاجتماعي المنوط بالمجتمع.



