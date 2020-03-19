بسبب كورونا.. رسالة مهمة من اقتصادية النواب بشأن تمويل المشروعات الصغيرة

ناشدت النائبة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة والبنك المركزي، ضرورة وضع الدعم والمساندة لمشروعات التمويل متناهي الصغر والصغيرة والمتوسطة في اعتباراتها ، في ضوء الإجراءات التى تتم من جانبهم لمواجهة تداعيات فيروس كورونا علي مستوى أوضاع الصناعة والاقتصاد.





وأ كدت "فهمي" لـ"صدي البلد"، أن الإشكالية ليست في السياسية النقدية ليتم وضعها فى الإعتبار الأول إبان مواجهة أزمة كورونا، ولكنها تري أن الإشكالية تذهب لما يسبب إشكاليات عدم الاستقرار وعدم تحقيق السلم المجتمعي، وهو ما يتصل بشكل مباشر مع مشروعات متناهي الصغر والصغيرة، والمتوسطة، وبالتالي حجم الإعفاءات المقدم لهم في ظل هذه الأزمة لابد أن يكون أكبر وأعلي لما له من نتائج مباشرة علي أوضاع المجتمع في ظل هذه الأزمة.





ولفتت عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أنه لا أحد يعلم إلي متي ستستمر هذه الأزمة، ومن ثم العديد من المواطنين المتواجدين فى المنازل لديهم العديد من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وسيكون العبء عليهم أكثر، في ظل أن الكيانات الاقتصادية الكبري ستعاني من إشكاليات عدم التصدير وغيرها من التحديات، ومن ثم تقديم المبادرات لقطاعات المشروعات الصغير أصبح ضرورة مهمة.





وأشارت إلي أن مختلف القطاعات في الصناعة والسياحة والإسكان قدم لهم البنك المركزي عدد من المبادرات قبل كورونا وأيضا في إطار مواجهتها ومن ثم تمويل المشروعات الصغير ومتناهية الصغر لابد من النظر إليه بدقة.





فى السياق ذاته أكدت فهمي علي ضرورة أن يكون هناك دور أيضا لوزيرة التضامن بشأن المشروعات الصغيرة بتقديم عدد من التسهيلات والدعم والمساندة في ظل هذه الأزمة، بجانب جهود الحكومة بمختلف المجالات وأيضا البنك المركزي، قائلة:" تسهيلات ومبادرت المشروعات الصغيرة ضرورة مهمة في مواجهة الكورونا".



