AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

بسبب كورونا.. رسالة مهمة من اقتصادية النواب بشأن تمويل المشروعات الصغيرة

الخميس 19/مارس/2020 - 04:51 ص
صدى البلد
Advertisements
محمود فايد
ناشدت النائبة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة والبنك المركزي، ضرورة وضع الدعم والمساندة لمشروعات التمويل متناهي الصغر والصغيرة والمتوسطة في اعتباراتها، في ضوء الإجراءات التى تتم من جانبهم لمواجهة تداعيات فيروس كورونا علي مستوى  أوضاع الصناعة والاقتصاد.

وأكدت "فهمي" لـ"صدي البلد"، أن الإشكالية ليست في السياسية النقدية ليتم وضعها فى الإعتبار الأول إبان مواجهة أزمة كورونا، ولكنها تري أن الإشكالية تذهب لما يسبب إشكاليات عدم الاستقرار وعدم تحقيق السلم المجتمعي، وهو ما يتصل بشكل مباشر مع  مشروعات متناهي الصغر والصغيرة، والمتوسطة، وبالتالي حجم الإعفاءات المقدم لهم في ظل هذه الأزمة لابد أن يكون أكبر وأعلي لما له من نتائج مباشرة علي أوضاع المجتمع في ظل هذه الأزمة.

ولفتت عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أنه لا أحد يعلم إلي متي ستستمر هذه الأزمة، ومن ثم العديد من المواطنين  المتواجدين فى المنازل لديهم العديد من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وسيكون العبء عليهم أكثر، في ظل أن الكيانات الاقتصادية الكبري ستعاني من إشكاليات عدم التصدير وغيرها من التحديات،  ومن ثم  تقديم المبادرات لقطاعات المشروعات الصغير أصبح ضرورة مهمة.

وأشارت إلي أن مختلف القطاعات في الصناعة والسياحة والإسكان قدم لهم البنك المركزي عدد من المبادرات قبل كورونا وأيضا في إطار مواجهتها ومن ثم  تمويل المشروعات الصغير ومتناهية الصغر لابد من النظر إليه بدقة.

فى السياق ذاته أكدت فهمي علي ضرورة  أن يكون هناك دور أيضا لوزيرة التضامن بشأن المشروعات الصغيرة بتقديم عدد من التسهيلات والدعم والمساندة  في ظل هذه الأزمة، بجانب جهود الحكومة بمختلف المجالات وأيضا البنك المركزي، قائلة:" تسهيلات  ومبادرت المشروعات الصغيرة ضرورة مهمة في مواجهة الكورونا".

يشار إلى أن الأيام الماضية شهدت خطوات من الحكومة والبنك المركزي، نحو عدد من الحوافز الإضافية لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في سوق المال المصري ودعم قطاع الصناعة والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد بخفض سعر الغاز الطبيعي  وخفض أسعار الكهرباء للصناعة ، والإعلان عن تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 – 5 سنوات قادمة، وتوفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وإبريل 2020 لسداد جزء من مستحقاتهم وتضمنت أيضا من البنك المركزي، خفض الفائدة بمعدل 3% .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزيرة التجارة: التعاون مع البنك الدولي ساهم في تمويل 450 ألف مشروع

برلماني: قروض بفائدة 5% لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من البنك المركزي

خبراء: الصناعة تحتاج إلى خطوات جريئة لخفض تكاليف الإنتاج والتشغيل

نيفين جامع: تسهيلات ائتمانية لمشروعات الجهاز المتضررة من أزمة كورونا

ترشيحاتنا

أول فنانة عربية شهيرة تعلن إصابتها بـ كورونا.. اتهمت بالسرقة ودعم المثليين وتزوجت مرتين

مرتضى منصور مهاجما رضا عبدالعال: أنت معاك دبلوم صنايع ومتتكلمش عن أمير

أخبار الرياضة .. حقيقة تبرع محمد صلاح بـ 20 مليونا لمواجهة كورونا .. صن داونز يستعين بـ الأهلي لخطف لقب الدوري

شاهد.. زينة تعتذر بعد سخريتها من كورونا

أخبار الزمالك اليوم.. مرشح جديد لرئاسة النادي.. وقرار عاجل من الجهاز الفني

انتظروا إجراءات جديدة.. تامر أمين: مصر فى المستوى الأول لانتشار فيروس كورونا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأكثر أمانا.. مكان لم يصل إليه فيروس كورونا تعرف عليه

انتبه.. فيروس كورونا يصيب الأطفال في هذه الحالات

مصابة بـ كورونا تحكي ما فعله الفيروس بها: جسدي يحترق