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خطة الحكومة لإنفاق 100 مليون جنيه لتعويض المتضررين من السيول

الأربعاء 18/مارس/2020 - 08:37 م
سيول
سيول
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عادل نصار

أوضح الدكتور محمد العقبي المستشار الإعلامي لوزارة التضامن الاجتماعي، تفاصيل رصد الوزارة 100 مليون جنيه لصرفها كتعويضات لكل المتضررين من السيول في كافة محافظات الجمهورية، مؤكدا أن الوزارة تعمل بخطة معينة في هذا الشأن.

 

وقال "العقبي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أحلام مواطن"، الذي يقدمه الإعلامي هاني عبد الرحيم، المُذاع على فضائية "المحور"، مساء اليوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أعلن أمس أنه سيتم صرف 700 مليون جنيه لتطوير بعض المدن والقرى التي تضرر أهلها من سقوط السيول الأسبوع الماضي، لافتًا إلى أن التعويض سيتم على محورين، الأول تعويض مباشر على الخسائر في الأرواح والوفيات، والمحور الثاني إعادة تطوير بعض المناطق ورفع كفاءتها وبنيتها التحتية.

 

وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع 50 جمعية أهلية واجتماعية على مستوى المحافظات، بصرف التعويضات بشكل منظم على مستوى كل منطقة وقرية، على أن تتم الجمعية جزء من مواردها المالية والعينية والجزء الأخر تتحمله الوزارة.

 

وأوضح أن الوزارة بالتعاون مع الجمعيات سيتحملان إعادة بناء وإعمال المنازل في القرى المتضررة، وتأسيس المنازل وصرف "بطاطين" وخدمات طبية وعينية، مطالبًا الجمعيات التي ذهبت من تلقاء نفسها للمشاركة في رفع الضرر عن أسر وأهالي القرى المتضررة بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، لإيصال المساعدات لأكبر قدر من المستحقين.

 

https://www.youtube.com/watch?v=vDrpPA_UIe0

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