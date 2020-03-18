أنت مصاب بـ فيروس كورونا.. كاميرا خفية تثير الرعب في الجزائر

غضب كبير اجتاح وسائل التواصل الاجتماعى فى الجزائر عقب الإعلان عن تصوير برنامج للمقالب، تقوم فكرته على الإيقاع بأحد المواطنين عن طريق فريق من الأشخاص وإيهامه أنه تحت الحجر الصحى نظرا لإصابته بفيروس كورونا، وهو ما يثير الرعب فى نفوس الضيوف.

وأعلنت الجزائر قبل ساعات حظر التجمعات والمسيرات الاحتجاجية لمكافحة وباء كورونا المستجد.









وقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في خطاب تلفزيونى مساء أمس الثلاثاء، إنه سيتم "غلق جميع الحدود البرية مع الدول المجاورة وكذا منع التجمعات والمسيرات، كيفما كان شكلها، وتحت أي عنوان كانت".







